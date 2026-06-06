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Avtorji:
Na. R., STA

Sobota,
6. 6. 2026,
6.30

Osveženo pred

19 minut

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Papež Leon XIV. obisk Španija katoličani Sagrada Familia verniki migranti duhovnost

Sobota, 6. 6. 2026, 6.30

19 minut

Papež Leon XIV. začenja večdnevni obisk v Španiji #video

Avtorji:
Na. R., STA

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Papež Leon XIV. začenja večdnevni obisk v Španiji, tradicionalno katoliški državi, ki postaja vse bolj sekularna. V kraljevi palači v Madridu ga bo sprejel kralj Felipe VI., na današnjem programu ima še srečanja s predstavniki vlade in civilne družbe, diplomati in mladimi. V ospredju obiska, ki bo trajal do petka, bodo tudi migracije.

V Madridu so se v zadnjih dneh intenzivno pripravljali na obisk svetega očeta, številne ceste bodo danes zaprte, razstavili so cvetlične aranžmaje z napisom "Leo XIV.", osrednje ulice v mestu pa krasijo vatikanske zastave, poroča portal Vatican News.

papež Leon XIV., obisk, Španija, priprave | Foto: Reuters Foto: Reuters

Koordinator obiska, profesor Yago De la Cierva, je izrazil upanje, da bo papeževa prisotnost "prispevala h krepitvi duhovnega življenja" v Španiji. V tej nekoč izrazito katoliški državi se namreč število vernikov v zadnjih letih stalno zmanjšuje.

Papež Leon XIV. bo v Španiji tudi v času močnih političnih delitev, ki jih med drugim zaznamuje ostro rivalstvo med desnico in vladajočimi socialisti premierja Pedra Sancheza. Ta je papeža ob nedavnem obisku v Vatikanu označil za moralni kompas v boju proti nepravičnosti.

papež Leon XIV., obisk, Španija, priprave | Foto: Reuters Foto: Reuters

Katoliška cerkev si je medtem zaradi politik na področju priseljevanja in verskih svoboščin nakopala kritike skrajne desnice, tudi španske stranke Vox.

Papež bo po Madridu obiskal še Barcelono, eden od vrhuncev bo blagoslov najnovejšega stolpa znamenite Sagrade Familie ob 100. obletnici smrti arhitekta Antonija Gaudija.

papež Leon XIV., obisk, Španija, priprave | Foto: Reuters Foto: Reuters

V ospredju obiska bodo poleg bogoslužij in slovesnosti tudi ljudje na robu družbe in migracije - skupaj s Sanchezom bosta v četrtek obiskala Kanarske otoke, ki ležijo ob afriški obali in predstavljajo pomembno vstopno točko za migrante na poti v Evropo.

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