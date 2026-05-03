Spartak Subotica košarka liga ABA liga ABA

Nedelja, 3. 5. 2026, 21.56

Spartak zadnji udeleženec končnice lige Aba

ABA: Spartak Subotica - Krka Novo mesto | Foto Spartak Office Shoes/Aleksandar Secerov

Košarkarji Spartaka iz Subotice so zadnji udeleženci četrtfinala lige Aba. V zadnji tekmi kvalifikacij so v gosteh premagali Igokeo z 80:68.

Četrtfinalni pari lige Aba so Dubaj - Spartak, Budućnost - Cluj-Napoca, Partizan - Bosna in Crvena zvezda - Cedevita Olimpija.

Ljubljančani bodo prvo tekmo v Beogradu igrali v četrtek, 7. maja, druga bo v Ljubljani v torek, 12. maja, morebitna tretja pa je predvidena med 22. do 25. majem.

V kvalifikacijah za končnico je Spartak, ki je zasedel prvo mesto v skupini za obstanek, premagal Zadar (86:68), danes pa je bil uspešnejši še od osme ekipe iz skupine za prvaka.

Spartak Subotica košarka liga ABA liga ABA
