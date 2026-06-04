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Avtor:
B. B.

Četrtek,
4. 6. 2026,
8.37

Osveženo pred

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Natisni članek
Maja Chwalinska Marta Kostjuk Mirra Andreeva Diana Shnaider OP Francije Roland Garros

Četrtek, 4. 6. 2026, 8.37

15 minut

OP Francije (WTA), 12. dan

Se bo pariška senzacija nadaljevala?

Avtor:
B. B.

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Maja Chwalinska | Maja Chwalinska je največja senzacija OP Francije. | Foto Guliverimage

Maja Chwalinska je največja senzacija OP Francije.

Foto: Guliverimage

Na teniškem OP Francije bosta danes znani finalistki najprestižnejšega turnirja na pesku. Kot prvi bosta na osrednje igrišče stopili Marta Kostjuk in Mirra Andreeva, za njima pa še Diana Shnaider in Maja Chwalinska.

Marta Kostjuk ima izjemen niz na pesku. | Foto: Reuters Marta Kostjuk ima izjemen niz na pesku. Foto: Reuters

Ukrajinka Marta Kostjuk v Parizu igra v življenjski formi, saj je dobila že 17 zaporednih dvobojev na pesku, a mlada Rusinja Mirra Andrejeva se zaradi tega ne obremenjuje preveč.

Kostjukova je letos na peščeni podlagi premagala že marsikatero veliko ime Prav tako je letos dvakrat premagala Andreevo, nazadnje v finalu Madrida. Komaj 19-letna Andreeva, je pred dvobojem razkrila, da želi predvsem uživati in igrati brez dodatnega pritiska.

V drugem polfinalu se bosta pomerili Rusinja Diana Shnaider in veliko presenečenje turnirja Poljakinja Maja Chwalinska.

Shnaider je v četrtfinalu pripravila veliko senzacijo, ko je po velikem preobratu domov poslala prvo igralko sveta Arino Sabalenko. Na drugi strani pa sanjski pohod nadaljuje Maja Chwalinska. Poljakinja, ki se je na glavni turnir prebila skozi kvalifikacije, je postala šele šesta kvalifikantka v odprti eri, ki se je prebila v polfinale turnirja za grand slam.

Polfinale, WTA

Marta Kostjuk (Ukr/15) - Mirra Andreeva (Rus/8)
Diana Shnaider (Rus/25) - Maja Chwalinska (Pol)

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