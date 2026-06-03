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Avtor:
STA

Sreda,
3. 6. 2026,
13.31

Osveženo pred

45 minut

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ŽKK Cinkarna Celje Zorana Radonjić košarka

Sreda, 3. 6. 2026, 13.31

45 minut

Črnogorska reprezentantka se seli v Celje

Zorana Radonjić je nova članica Celjank

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Zorana Radonjić | Zorana Radonjić je nova članica Celjank. | Foto ŽKK Cinkarna Celje

Zorana Radonjić je nova članica Celjank.

Foto: ŽKK Cinkarna Celje

Črnogorska reprezentantka Zorana Radonjić je nova članica ŽKK Cinkarna Celje. Štiriindvajsetletna branilka iz Bara je v zadnjih sedmih sezonah v dresu košarkarskega kluba Budućnosti Bemaxa osvojila naslove državne in pokalne prvakinje Črne gore, dvakrat (2020 in 2025) pa se je veselila tudi naslova prvakinje v mednarodni regionalni ligi WABA.

Na zaključnem turnirju lige WABA 2025 v Celju je bila izbrana za najkoristnejšo igralko zaključnega turnirja in najboljšo igralko sezone, na letošnjem zaključnem turnirju v Podgorici pa je bila članica najboljše peterke zaključnega turnirja.

Za Črno goro je nastopala v vseh mlajših reprezentančnih selekcijah, od leta 2023 pa je stalna članica članske črnogorske reprezentance, s katero je bila udeleženka zadnjih dveh evropskih prvenstvih 2023 (8. mesto) in 2025 (15. mesto).

"Želim se zahvaliti celjskemu klubu za priložnost in zaupanje. Glede na to, da bo to moja prva sezona izven Črne gore pričakujem težko sezono, polno izzivov, v kateri želim prispevati svoj maksimalni delež, da s celjsko ekipo dosežemo čim boljše rezultate. Dobro klub, ki ima ambiciozne načrte, in trenerja in prav to je bilo ključno pri moji odločitvi. Verjamem, da se bom hitro in dobro vklopila v novo okolje," novinko v ekipi na spletu povzemajo pri serijskih slovenskih prvakinjah.

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