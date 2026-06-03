V noči na četrtek se bo v ligi NBA v Teksasu začel veliki boj finala letošnje lige NBA. V ponovitvi finala pokalnega tekmovanja in finala iz leta 1999 se bosta pomerila San Antonio Spurs in New York Knicks. Navijači v ZDA so že nestrpni, o čemer priča tudi veliko povpraševanje po vstopnicah za finale, ki dosegajo izjemno visoke cene, sploh v Madison Square Gardnu.

"Čas je za zabavo, kot da smo leta 1999," v teh dneh pišejo mediji v ZDA, kjer so v pričakovanju finala letošnje lige NBA, v katerem si bodo nasproti stali Spursi in Knicksi. A ta finale bo povsem drugačen od tistega iz leta 1999, ko je pri Spursih vodilna vloga pripadla Timu Duncanu, pri New Yorku pa Latrellu Sprewellu. Tokrat bo največ žarometov uperjenih v Victorja Wembanyamaja na eni in Jalena Brunsona na drugi strani.

To bo hkrati tudi ponovitev finala pokalnega tekmovanja iz letošnje sezone, ko so Knicksi decembra po odlični zadnji četrtini strli tekmeca in dosegli veliko zmago, ki ji želijo zdaj dodati še naslov v ligi NBA. A nasproti jim bodo stali San Antonio Spursi, ki so v Wembanyamaju dobili novega generacijskega talenta, zdaj pa bodo lovili šesti naslov v zgodovini franšize. Na drugi strani si bo ekipa Knicksov prizadevala za prvi naslov prvaka po kar 53 letih, skupno pa tretjega v zgodovini. Knicksi so od zaostanka z Atlanto v prvem krogu nanizali kar 11 zaporednih zmag, praktično na vseh pa so slavili z zajetno razliko.

Victor Wembanyama je San Antonio popeljal na prag raja. Foto: Reuters

Ne glede na to, kdo bo zmagal v tej seriji, bo to osma različna franšiza, ki bo osvojila naslov v zadnjih osmih sezonah, kar bo podaljšalo najdaljši takšen niz v zgodovini lige NBA. Toronto je zmagal leta 2019, sledili so mu Los Angeles Lakers leta 2020, nato Milwaukee leta 2021, Golden State leta 2022, Denver leta 2023, Boston leta 2024, Oklahoma City lani, zdaj pa bosta na ta seznam dodana še New York ali San Antonio.

Najboljši košarkarji obeh ekip v letošnji končnici:

San Antonio Spurs Odigrane tekme Minutaža Povprečje točk Skoki Asistence Victor Wembanyama 17 32,5 23,2 10,8 2,7 Stephon Castle 18 33,4 19,2 4,9 6,7 De'Aaron Fox 16 32,6 16,4 4,0 5,9 Dylan Harper 18 25,6 13,1 5,3 2,6 Devin Vassell 18 33,8 13,0 4,9 2,7

New York Knicks Odigrane tekme Minutaža Povprečje točk Skoki Asistence Jalen Brunson 14 36,1 26,9 2,8 6,6 OG Anunoby 12 33,8 19,7 6,9 1,9 Karl-Anthony Towns 14 30,2 16,9 10,6 5,9 Mikal Bridges 14 31,7 14,6 3,1 2,5 Josh Hart 14 33,0 11,4 8,6 4,6

Brown že izkušen v finalih

Če obstaja oseba, ki je "ravnodušna" do začetka finala lige NBA med New York Knicksi in San Antonio Spursi, je to glavni trener Knicksov Mike Brown, saj bo to zanj že sedmi finale, kot pomočnik trenerja je slavil štiri naslove, nazadnje leta 2022. "To je že moj sedmi finale, ne počutim se nič drugače. Imamo tudi nekaj drugih izkušenih fantov, Dillon Jones, Mikal Bridges, Jordan Clarkson … vsi vedo, kako je biti del finala, zato je lažje," je bil pred finalom jasen Brown.

Mike Brown Foto: Reuters

Ekipi sta se v rednem delu pomerili dvakrat, obe ekipi pa sta bili uspešni na domačih tleh, decembra so s 134:132 slavili Spursi, marca letos pa Knicksi s 114:89. V že omenjenem finalu pokala pa je s 124:113 slavil New York. Ta je v letošnji končnici najprej izločil Atlanto (4:2), nato pometel s Philadelphio (4:0) in v konferenčnem finalu na enak način opravil še s Clevelandom. San Antonio pa je najprej obračunal s Portlandom (4:1), potem je izločil Minnesoto (4:2) in v poslastici zahoda nato v sedmi tekmi konferenčnega finala opravil še z branilci naslova, Oklahomo City Thunder.

Knicksi so bili s 119,9 točke na tekmo najboljša napadalna ekipa rednega dela, v katerem so zasedli tretje mesto, bili so najboljši tudi v odstotku meta iz igre (51,5 odstotka) in asistencah (26,7). San Antonio pa se je lahko pohvalil z največ zadetimi trojkami (232) in tretjim najučinkovitejšim napadom (115,3 točke na tekmo). Spursi so bili druga najboljša ekipa zahoda.

Spursi med najmlajšimi ekipami

Povprečna starost Spursov (25,06 leta) uvršča San Antonio med najmlajše ekipe, ki so se uvrstile v finale lige NBA. Celo njihov glavni trener Mitch Johnson je star le 39 let in je v svoji prvi polni sezoni na tem položaju. Če mu uspe premagati New York Knickse, bi postal peti najmlajši glavni trener, ki je osvojil ligo NBA od leta 1970. "Ta ekipa je zdaj že dolgo precej konstantna, ko se ozreš nazaj in vidiš, kaj smo storili … Ne vem, če ima letos kdo še več izkušenj, kot smo si jih nabrali mi," je prepričan Johnson, ki se ne obremenjuje z očitkom pomanjkanja izkušenj, kot ekipi San Antonia očitajo nekateri strokovnjaki in tudi gledalci.

Mitch Johnson Foto: Guliverimage

Cene vstopnic v nebo

Ti pa so v zadnjih dneh ogromno besed namenili tudi ceni vstopnic za ogled finalnih tekem, ki so čez lužo postale del vročih debat. Sploh cene vstopnic za tekme v Madison Square Gardnu, ki so že v rednem delu med najdražjimi, dosegajo zares visoke ravni.

Trenutno se na straneh, ki se ukvarjajo s preprodajo kart, najcenejša vstopnica za tretjo tekmo, ki bo 8. junija in bo prva domača tekma New Yorka v seriji, prodaja za približno 3.600 evrov na različnih platformah. Ta najnižja cena se je v primerjavi s prejšnjim tednom, ko so si Knicksi zagotovili nastop v finalu, zvišala za približno 430 evrov, v primerjavi z obdobjem pred dvema tednoma pa za okoli 1.460 evrov. Ta znesek je celo višji od primerljive najnižje cene za Super Bowl februarja letos. Cena za morebitno šesto tekmo 16. junija pa se je povečala za približno 258 evrov in zdaj znaša okoli 4.560 evrov.

New York Knicksi imajo skozi celotno končnico bučno podporo tudi številnih znanih obrazov iz sveta zabave. Foto: Guliverimage

Cene prestižnejših sedežev, kot so sedeži ob igrišču in v spodnjih vrstah tribun, so bistveno višje. Takšne vstopnice se pogosto prodajajo za več kot 35 tisoč evrov, zlasti za tretjo in šesto tekmo, nekatere ponudbe pa presegajo tudi šestmestne zneske.

Medtem ko cene vstopnic v Madison Square Gardnu še naprej rastejo, so tekme v Frost Bank Centru, domači dvorani Spursov, še vedno precej cenejše. Najcenejša vstopnica za prvo tekmo v San Antoniu, ki bo v sredo, stane približno 861 evrov, medtem ko se cene za drugo tekmo začnejo pri približno 1.119 evrov.

Kljub temu ostajajo povprečne cene prodanih vstopnic za tekme v San Antoniu izjemno visoke: približno 2.760 evrov za prvo tekmo in 3.150 evrov za drugo tekmo. Vendar so tudi te številke nižje kot pred dvema dnevoma in precej zaostajajo za cenami v Madison Square Gardnu, kjer povprečna vstopnica za tretjo tekmo stane okoli 8.620 evrov, za četrto tekmo pa približno 7.380 evrov.

San Antonio Spurs – pet naslovov (1999, 2003, 2005, 2007, 2014) New York Knicks – dva naslova (1970, 1973)

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