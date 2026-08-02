Pri restavraciji v Moskvi je v soboto eksplodirala doma izdelana eksplozivna naprava, pri čemer so bili ubiti trije ljudje, še 21 pa je bilo ranjenih, je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass sporočil ruski nacionalni protiteroristični odbor.

"Pri restavraciji na trgu Kudrinskaja v Moskvi je eksplodirala doma izdelana eksplozivna naprava, pri čemer so umrli trije ljudje," je sporočil odbor in pojasnil, da so med tremi smrtnimi žrtvami ženska, ki je napravo prinesla v restavracijo, varnostnik, ki jo je ustavil, in eden od gostov. V eksploziji je bilo ranjenih 21 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruske oblasti še niso navedle, kdo bi lahko bil tarča. Prav tako ni znano, ali je incident povezan z vojno v Ukrajini.

Odkar je Rusija februarja 2022 začela obsežno invazijo na Ukrajino, je bilo v ruski prestolnici tarča napadov več vojaških uradnikov in visokih predstavnikov.

V eksplozijah ubitih več oseb

Aprila lani je v eksploziji avtomobila v bližini Moskve umrl general Jaroslav Moskalik. Decembra 2024 je bil v eksploziji električnega skiroja v Moskvi ubit vodja ruskih sil za radiološko, kemično in biološko obrambo Igor Kirilov.

Ruski vojaški bloger Maksim Fomin je bil ubit aprila 2023, ko je v kavarni v Sankt Peterburgu eksplodiral kipec, ki mu ga je kot darilo izročila Rusinja Darja Trepova. Avgusta 2022 pa je v avtomobilski eksploziji umrla Darja Dugina, hči vplivnega desničarskega ideologa Aleksandra Dugina.