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Avtor:
STA

Sreda,
29. 7. 2026,
11.37

Osveženo pred

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ŽKK Cinkarna Celje ŽKK Celje Ranem Elgedavi Borut Kop Košarkarska tržnica

Sreda, 29. 7. 2026, 11.37

14 minut

Košarkarska tržnica, 29. julij

Slovenske prvakinje okrepila reprezentantka Egipta

Avtor:
STA

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ŽKK Cinkarna Celje | Celjanke so dobile novo okrepitev. | Foto Aleš Fevžer

Celjanke so dobile novo okrepitev.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski ženski košarkarski klub Cinkarna Celje je pripeljal še šesto okrepitev pred novo sezono. Serijskim slovenskim prvakinjam se je pridružila reprezentantka Egipta Ranem Elgedavi, 29-letnica bo zapolnila vrzel po odhodu Ndiome Kane, ki bo kariero nadaljevala pri prvaku lige Waba Montani iz Bolgarije, je sporočil klub iz knežjega mesta.

Egiptovska reprezentantka Ranem Elgedavi ima za sabo uspešno kariero v ameriški študentski ligi NCAA, kjer je igrala za univerzo Western Kentucky. Po vrnitvi v domovino je zadnjih pet sezon igrala za egiptovski Al Ahly, s katerim je osvojila štiri naslove državnih prvakinj in naslov afriške klubske prvakinje, kjer je bila na zaključnem turnirju izbrana tudi za najboljšo košarkarico. Je tudi članica reprezentance v košarki 3x3.

"Od nekdanje soigralke Kane sem slišala veliko lepih stvari o celjskem klubu. Polna pričakovanj in zelo motivirana prihajam v klub, ki se ponaša z zmagovalno mentaliteto in izjemno preteklostjo. Na odločitev je vplivalo tudi dejstvo, da bo Celje letos igralo v dveh mednarodnih tekmovanjih," je ob podpisu dejala Egipčanka.

Predsednik kluba Borut Kop je pojasnil, da so s tem zaključili sestavo ekipe za prihajajočo sezono. Slovenske državne in pokalne prvakinje bodo v tej sezoni po osmih letih spet igrale v evropskem pokalu, nastopale bodo tudi v regionalni ligi Waba.

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