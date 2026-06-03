Golob sklenil mandat: Srečno, Slovenija!

Vlada pod vodstvom prvaka Svobode Roberta Goloba, ki opravlja tekoče posle, se je danes sestala na svoji zadnji seji. Vlada je mandat začela 1. junija 2022 z napovedmi strukturnih reform. Ministri iz kvote Svobode so ob prihodu na vlado ocenili, da so delali dobro in svoje resorje zapuščajo v dobri formi. Na seji pa ni bilo ministrov iz kvote SD.

Predsednik vlade Robert Golob ter podpredsednika vlade Luka Mesec in Matej Arčon, ki opravljajo tekoče posle, so predstavili ključne ukrepe, ki jih je vlada sprejela za stabilno, razvojno in odporno Slovenijo.

Golob: Srečno, Slovenija!

"Slovenija je danes v dobri kondiciji, ker v nobeni od kriz nismo obupali. V teh letih sem srečal veliko ljudi, ki so me vedno opominjali, zakaj je politika sploh pomembna," je dejal premier Golob in spomnil na vse kadre, od učiteljev, gasilcev, zdravstvenih delavcev, prostovoljcev, pripadnikov civilne zaščite, policistov, kmetov, raziskovalcev ..., s katerimi je sodeloval in se jim znova zahvalil za njihovo delo.

"Moč je v ljudeh. Zaradi vas Slovenija ni le institucija, je država, ki zna sama stati na svojih nogah. Ohranila je stabilnost in je varna država," je povedal premier in sklenil: "Srečno, Slovenija!"

Glede prihajajoče vlade pa pravi, da pričakuje, da se bo držala besed. Tudi v nadaljevanju bodo v opoziciji ljudi nagovarjali neposredno, je še zagotovil.

Na vprašanje, zakaj ministrov iz kvote SD ni bilo na seji, je dejal, da je to treba povprašati njih, sicer pa temu ne bi pripisoval kakšnega pomena, je še dejal Golob.

Arčon: Marsikateri delavec je prvič v življenju dobil božičnico

"Biti minister v vladi Roberta Goloba je zame izjemna čast. Doživel sem ogromno lepih trenutkov. Najlepše je takrat, ko slišiš, da tvoje delo pripomore k boljši, uspešnejši, varnejši državi," je povedal Matej Arčon.

Spomnil je na požar na Krasu leta 2023 in pohvalil nakup letal Air Tractor, "s katerimi je požar bil pogašen v nekaj urah". Omenil je tudi, da so župani, ko so jih obiskovali po občinah, vedno rekli, da tolikšnih investicij že dolgo niso imeli.

Spomnil je še na božičnico. "Marsikateri delavec je prvič v življenju dobil božičnico. Ne gre za teh nekaj evrov, temveč za občutek, da je človek, delavec cenjen," je dejal.

"Ni mi težko poslušati kritik. Tudi če jih je bilo zoprno slišati, smo jih poslušali. Tudi referendumov nas ni bilo strah. Če smo kdaj spremenili smer, se nikoli nismo odrekli vrednotam in našim ciljem," je sklenil in se kot govorec vlade republike Slovenije zahvalil za tvorno sodelovanje.

Boštjančič: Slovenijo zapuščamo v stabilnem finančnem stanju

Finančni minister Klemen Boštjančič je dejal, da Slovenijo zapuščajo "z javnimi financami v stabilni kondiciji". "Ohranili smo fiskalno boniteto. Seveda pa izzivi ostajajo, tega ne moremo zanikati," je dodal.

Posebno pozornost so, kot je dejal, posvetili kapitalskemu trgu. Izpostavil je načrt za okrevanje in odpornost. "Slovenija ta sredstva dobro črpa," je dodal.

"Dosežek je, da nam je v nizu kriz uspelo obdržati stabilne finance. Slovenijo predajamo s trdnimi temelji za nadaljnji razvoj," je sklenil.

Mesec: Slovenija je v boljši kondiciji, kot je bila, ko smo jo prevzeli

"Danes je bila sklepna seja vlade in vredno je povleči sklepno črto. Ne glede na kritike lahko rečemo, da je Slovenija v bistveno boljši kondiciji, kot je bila, ko smo jo prevzeli," je svoj nagovor začel Luka Mesec.

Slovenija je po njegovem mnenju država z visoko blaginjo in kakovostjo življenja. Tudi zaradi njihovih ukrepov, kot je rast plač v javnem sektorju. "Po znesku povprečne plače smo prehiteli celo južno Evropo," je dejal. "Povečevale so se tudi pokojnine, brezposelnost je nizka. Danes je brezposelnih le 17 tisoč. Tudi invalide nam je uspelo zaposliti bistveno boljše kot prej," je dodal.

Bratušek izpostavila rekordna vlaganja v infrastrukturo

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je ob prihodu na sejo med dosežki svojega resorja izpostavila rekordna vlaganja v infrastrukturo, končanje drugega tira, končevanje železniške postaje v Ljubljani, premik tretje razvojne osi z mrtve točke in nov zakon o letalstvu. Dodala je, da se je zelo trudila, da bi se skrajšali roki izvedbe projektov, "pa je bila stroka enotno proti temu, da bi se delalo ponoči ali da bi bil rok izvedbe merilo pri izbiri izvajalcev". "Tako da tukaj svojemu nasledniku iskreno želim srečno roko," je dejala. Meni, da bo Jernej Vrtovec dober minister, saj področje pozna.

Tudi minister za obrambo Borut Sajovic je med dosežki svojega mandata izpostavil rekordna vlaganja v obrambo, varnost in odpornost države. "Predvsem pa se mi zdi, da je to področje, ki ga nisem in nismo politizirali, saj varnost ni leva in desna," je dejal. V mandatu ne bi naredil nič drugače, svojemu nasledniku Valentinu Hajdinjaku pa želi dobro delo v interesu varnosti vseh državljanov.

Čalušić: Vodili so uravnoteženo kmetijsko politiko

Ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić je ocenila, da so na ministrstvu vodili uravnoteženo kmetijsko politiko, bili zelo proaktivni in ministrstvo ponovno oživili. Ocenjuje, da se bo po primopredaji poslov "zgodil status quo, desni populizem in helikoptersko podeljevanje denarja". "Glede na to, da so zame na začetku mandata, kljub moji izobrazbi in izkušnjam na področju kmetijstva, ocenjevali, da stopam v izredno velike čevlje, (...) mislim, da so ti čevlji zanj še nekoliko večji," je dejala glede bodočega ministra Janeza Ciglerja Kralja, ki mu želi vso srečo.

Golobova vlada mandat nastopila 1. junija 2022

Vlada prvaka Svobode Roberta Goloba, ki jo je ta oblikoval še s SD in Levico, je mandat nastopila 1. junija 2022. Po prvi vladi Janeza Janše bo to šele druga vlada v zgodovini samostojne države, ki ji je uspelo celotni štiriletni mandat izpeljati v nespremenjeni koalicijski sestavi in brez hujših pretresov ali resnih koalicijskih kriz. Zvrstilo se je sicer kar nekaj menjav na ministrskih mestih, skupno 11. Zamenjali sta se tudi vodstvi obeh manjših partneric.

Levosredinska koalicija je mandat nastopila z obljubami o "normalizaciji države po vladi Janeza Janše" in drznimi napovedmi strukturnih reform. Kot ključno so pri tem partnerji postavili zdravstveno reformo, pri čemer jim je na koncu uspelo čez parlamentarno sito spraviti nekaj reformnih zakonov. Med njimi je bil ključni zakon, ki je razmejil javno in zasebno zdravstvo ter naletel na oster odziv zdravnikov.

Med pomembnejšimi prenova plačnega sistema javnega sektorja

Med pomembnejšimi reformami je tudi prenova plačnega sistema javnega sektorja, ki se je postopoma začela uveljavljati z letom 2025, pod streho jim je uspelo spraviti tudi pokojninsko reformo. Po dolgoletnih prizadevanjih se je začelo tudi vzpostavljanje tretjega stebra socialne varnosti, ki ga je predvidel zakon o dolgotrajni oskrbi. A so ga vseskozi spremljale težave, ki bodo počakale tudi prihajajočo vlado.

Vlada je že ob začetku mandata morala zagristi tudi v spopadanje z draginjo in energetsko krizo, ta izziv je ob vojni v Iranu zaznamoval iztek tudi njenega mandata. Eden večjih izzivov je bila tudi sanacija po katastrofalnih poplavah, ki so v drugem letu vlade prizadele državo.