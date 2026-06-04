V ponedeljek popoldne je v Dravogradu med oskrbo pobegnil službeni pes policije in na bližnjem travniku ugriznil občana. Policist je občanu takoj nudil prvo pomoč, so za STA pojasnili na Policijski upravi (PU) Celje. Direktor PU Celje Niko Kolar je glede dogodka odredil strokovni nadzor.

Občan je bil lažje poškodovan, so sporočili iz policije.

Komisija, ki so jo posebej ustanovili za strokovni nadzor, pa bo preverila vse okoliščine dogodka.

PU Celje je o dogodku s poročilom seznanila tudi Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Kaj se bo zgodilo s psom, niso odgovorili.