70-letna ženska ugriznila pitbula #video

V Orlandu na Floridi je 70-letna ženska ugriznila pitbula, ki je napadel njenega ljubljenčka, poroča portal Sky.

70-letnica je skupaj s svojim 14-letnim psom Sparkyjem izstopila iz supermarketa, ko je do njiju prišel pes pasme pitbul in napadel Sparkyja. "Iznenada je skočil na nanj," je Shirley Pasamanick povedala za lokalno televizijsko postajo WESH 2. "Storila sem vse, kar sem lahko, a ko sva padla na tla, nisem imela veliko drugih možnosti," je dejala.

Na videoposnetku, objavljenem na Instagramu, je mogoče videti žensko, kako s palico udarja pitbula, medtem ko ta še naprej napada njenega psa. Ker je bila že izčrpana in ker pitbul ni popustil, ga je ugriznila v vrat in rešila Sparkyja, ki bi sicer umrl, je komentirala.

Nadzorne kamere so posnele moškega, za katerega domnevajo, da je lastnik pitbula, kako se po napadu oddaljuje. 70-letnica je dejala, da ni pokazal nobene skrbi za njeno ali Sparkyjevo stanje.