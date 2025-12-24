Koprčan odrinil veterinarskega inšpektorja, drugega zbrcal in nadenj poslal psa

V Žusterni sta skušala veterinarska inšpektorja 39-letnemu Koprčanu odvzeti psa, saj je ta večkrat napadel mimoidoče. Ker se je moški upiral in svojega psa naščuval, naj napade inšpektorja, so mu policisti odvzeli prostost. Prav tako so mu odvzeli psa. V napadu je eden od inšpektorjev utrpel lažje poškodbe, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Med postopkom odvzema psa je 39-letni Koprčan enega od inšpektorjev odrinil, drugega pa je brcal in mu zlomil dežnik. Psa je naščuval, naj napade inšpektorja, a se mu je z dežnikom uspelo ubraniti. 39-letnik je nato odšel nazaj v stanovanje in se zaklenil, a so ga policisti izsledili in mu odvzeli prostost. Prav tako so poskrbeli za njegovega psa in mu ga odvzeli.

Eden od inšpektorjev je pri tem utrpel lahke telesne poškodbe.

Policisti bodo zoper Koprčana zaradi storitve kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi podali kazensko ovadbo, so sporočili s PU Koper.