Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Torek,
2. 12. 2025,
13.34

Osveženo pred

58 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13

Natisni članek

Natisni članek
stinger Ilirska Bistrica Policijska uprava Koper Vozniško dovoljenje policija

Torek, 2. 12. 2025, 13.34

58 minut

Voznica brez vozniškega dovoljenja bežala pred policisti

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13
Policija stinger | Ker voznica kljub posredovanju policistov ni ustavila, so policisti v naselju Dolnja Bitnja v občini Ilirska Bistrica uporabili sredstvo za prisilno ustavljanje motornih vozil stinger, čez katerega je zapeljala, nato pa z izpraznjenimi pnevmatikami peljala naprej v smeri Ilirske Bistrice, kjer je zapeljala na parkirišče bencinskega servisa in vozilo ustavila. Fotografija je simbolična. | Foto Policija

Ker voznica kljub posredovanju policistov ni ustavila, so policisti v naselju Dolnja Bitnja v občini Ilirska Bistrica uporabili sredstvo za prisilno ustavljanje motornih vozil stinger, čez katerega je zapeljala, nato pa z izpraznjenimi pnevmatikami peljala naprej v smeri Ilirske Bistrice, kjer je zapeljala na parkirišče bencinskega servisa in vozilo ustavila. Fotografija je simbolična.

Foto: Policija

Voznica osebnega avtomobila je v ponedeljek brez vozniškega dovoljenja na območju občin Pivka in Ilirska Bistrica bežala pred policisti, potem ko so jo ti ustavili in ugotovili, da je med postopkom navedla lažne podatke. Policisti so 36-letnico še večkrat poskusili ustaviti, a njihovih znakov ni upoštevala. Nazadnje so jo prisilno spravili iz vozila.

Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, so policiste v ponedeljek nekaj po 16. uri obvestili o osebnem vozilu na cesti med Ribnico in Pivko, ki je vozilo zelo nezanesljivo in večkrat zapeljalo na nasprotno smer vozišča. Policisti so vozilo izsledili in ustavili v Selcah pri Pivki. Voznica, doma iz okolice Kopra, je policistom med postopkom navedla lažne podatke.

Po plinu in v beg

V času, ko so policisti preverjali njene navedbe, je vozilo nenadoma spravila v pogon in s kraja odpeljala v smeri Ilirske Bistrice. Ker voznica kljub posredovanju policistov ni ustavila, so policisti v naselju Dolnja Bitnja v občini Ilirska Bistrica uporabili sredstvo za prisilno ustavljanje motornih vozil stinger, čez katerega je zapeljala, nato pa z izpraznjenimi pnevmatikami peljala naprej v smeri Ilirske Bistrice, kjer je zapeljala na parkirišče bencinskega servisa in vozilo ustavila.

Na koncu še trčila v vozilo  policije

Ko so se policisti za njo ustavili na parkirišču in želeli pristopiti k njej, je zapeljala vzvratno in trčila v službeno vozilo policije. Takrat so jo policisti z uporabo prisilnih sredstev spravili iz vozila in ustrezno obvladali, ugotovili, da nima vozniškega dovoljenja, in ji zasegli vozilo, so navedli na policiji.

Zaradi suma storitve kaznivih dejanj so policisti voznici odvzeli prostost in jo bodo v Kopru privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku.

Policija stinger
Novice Voznik bežal pred policisti in se vanje namerno zaletel, ustavil ga je šele stinger
migranti
Novice S šestimi migranti bežal pred policijo, zaustavil ga je stinger
Novice Voznico ustavili s stingerjem, nato je odklonila alkotest #video
stinger Ilirska Bistrica Policijska uprava Koper Vozniško dovoljenje policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.