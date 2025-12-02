Voznica osebnega avtomobila je v ponedeljek brez vozniškega dovoljenja na območju občin Pivka in Ilirska Bistrica bežala pred policisti, potem ko so jo ti ustavili in ugotovili, da je med postopkom navedla lažne podatke. Policisti so 36-letnico še večkrat poskusili ustaviti, a njihovih znakov ni upoštevala. Nazadnje so jo prisilno spravili iz vozila.

Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, so policiste v ponedeljek nekaj po 16. uri obvestili o osebnem vozilu na cesti med Ribnico in Pivko, ki je vozilo zelo nezanesljivo in večkrat zapeljalo na nasprotno smer vozišča. Policisti so vozilo izsledili in ustavili v Selcah pri Pivki. Voznica, doma iz okolice Kopra, je policistom med postopkom navedla lažne podatke.

Po plinu in v beg

V času, ko so policisti preverjali njene navedbe, je vozilo nenadoma spravila v pogon in s kraja odpeljala v smeri Ilirske Bistrice. Ker voznica kljub posredovanju policistov ni ustavila, so policisti v naselju Dolnja Bitnja v občini Ilirska Bistrica uporabili sredstvo za prisilno ustavljanje motornih vozil stinger, čez katerega je zapeljala, nato pa z izpraznjenimi pnevmatikami peljala naprej v smeri Ilirske Bistrice, kjer je zapeljala na parkirišče bencinskega servisa in vozilo ustavila.

Na koncu še trčila v vozilo policije

Ko so se policisti za njo ustavili na parkirišču in želeli pristopiti k njej, je zapeljala vzvratno in trčila v službeno vozilo policije. Takrat so jo policisti z uporabo prisilnih sredstev spravili iz vozila in ustrezno obvladali, ugotovili, da nima vozniškega dovoljenja, in ji zasegli vozilo, so navedli na policiji.

Zaradi suma storitve kaznivih dejanj so policisti voznici odvzeli prostost in jo bodo v Kopru privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku.