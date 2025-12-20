Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ka. N., STA

Sobota,
20. 12. 2025,
15.08

28 minut

Sobota, 20. 12. 2025, 15.08

V Italiji zaradi povezav s trgovino z drogo pridržali 384 ljudi

Ka. N., STA

Italijanska policija | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V obsežni operaciji proti trgovini z drogo, ki jo je italijanska policija izvedla v več mestih, so pridržali 384 ljudi. V okviru akcije so policisti po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa izvedli tudi "ciljno usmerjene nadzore v prodajalnah z izdelki iz konoplje".

Policisti so preiskali več kot 300 prodajaln, v treh mestih so jih pet tudi prisilno zaprli. Aretirane so bile tri osebe, 141 oseb, večinoma lastnikov ali upravljavcev, pa so kazensko ovadili. Zasegli so skoraj 300 kilogramov kanabinoidov, ki po prvih analizah kažejo lastnosti prepovedanih drog, navaja Ansa.

Policisti so identificirali tudi več uporabniških računov na družbenih omrežjih, ki naj bi jih odstranili z odobritvijo pristojnih pravosodnih organov.

