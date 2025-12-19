Več šol po Sloveniji prejelo grožnje o podtaknjeni bombi

Nekatere osnovne in srednje šole po državi so prejele elektronska sporočila z varnostno grožnjo, zaradi česar so jih v nekaterih primerih evakuirali. Po ocenah policije gre za nizko stopnjo tveganja, zato ni razloga za preplah.

Kot so pojasnili na Generalni policijski upravi, je bila policija obveščena, da so nekatere šole po Sloveniji v svoje e-poštne predale prejele sporočila z varnostno grožnjo. "V policiji smo takoj odreagirali in po prejemu sporočil zbrali obvestila ter izvedli vse potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti," so zapisali.

Po do zdaj zbranih podatkih gre za generična elektronska sporočila. Prav tako policija ocenjuje, da gre za nizko stopnjo tveganja in ni razloga za preplah. Z zbranimi obvestili so seznanili tudi ministrstvo za vzgojo in izobraževanje.

Evakuacija na ljubljanski srednji šoli

Nekatere šole so se zaradi grožnje z bombo odločile za evakuacijo, med drugim ena od ljubljanskih srednjih šol. Ena od dijakinj te šole Pia je za STA povedala, da jih je o grožnji obvestil profesor. "Bili smo v garderobi, ko nam je prišel povedat, da smo dobili sporočilo, da je na šoli bomba, da ga je dobilo več šol. Pomiril nas je, da panika ni potrebna, a naj stavbo zapustimo. Nato smo se zbrali na ploščadi pred šolo," je dejala.

Nekatere šole pa pouka zaradi groženj niso prekinile. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je namreč v skladu z varnostnim protokolom šole na podlagi ocene policije obvestilo, da je tveganje nizko in ni potrebe po odpovedi pouka.

Iz ene od osnovnih šol so na primer starše obvestili, da so ji s policije ter ministrstva za vzgojo in izobraževanje obvestili, da gre v primeru elektronskih sporočil z grožnjo o bombnem napadu za nizko stopnjo tveganja ter da za zdaj ni potrebe po evakuaciji šol in odpovedi pouka.

To sicer ni prvič, da so šole prejele generična sporočila z grožnjami. Januarja je skoraj 400 šol in nekaj vrtcev prejelo generično elektronsko pošto z lažno grožnjo, da je v stavbi nameščena bomba.