Vodenje poslanske skupine Levica je po prestopu Mateja Tašnerja Vatovca k SD z današnjim dnem prevzela poslanka Nataša Sukič, so sporočili iz stranke. "Sukič dobro pozna delo poslanske skupine in parlamenta ter vrednote, na katerih Levica gradi svojo politiko," so pojasnili. O spremembi so obvestili tudi predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič.

Kot so pojasnili v Levici, se je menjava zgodila po odločitvi Tašnerja Vatovca, "da zaradi osebnih in političnih interesov zapusti stranko Levica", s čimer mu je prenehala tudi funkcija vodje poslanske skupine. Sukič po navedbah stranke vodenje poslanske skupine prevzema v zahtevnem trenutku, z jasno usmeritvijo v vsebinsko delo in odgovornost do ljudi.

Kot so dodali, v Levici ostajajo osredotočeni na svoje politične cilje. "Čeprav smo najmanjša koalicijska poslanska skupina, bomo tudi v prihodnje delovali povezano, odločno in dosledno z jasnim ciljem izboljševanja življenj ljudi," so napovedali.

Sukič: Ne bodo nas zlomili!

Sukič je bila nad odhodom zdaj že nekdanjega strankarskega kolega šokirana. "Sem v popolnem šoku. Ne verjamem, da je to res, dokler tega ne vidim črno na belem," je takoj po tem, ko je novica o prestopu prišla v javnost, povedala Sukič.

Dan zatem je Sukič na družbenem omrežju Facebook zapisala, da je po prvem šoku in prespani noči prepričana, da se Levica ne bo zlomila.

"Po prespani noči in prvem šoku vem: ne, ne bomo se zlomili. In ne bodo nas zlomili! Prav nasprotno - takšne preizkušnje nas le še bolj povezujejo. In še bolj bomo vztrajali pri sanjah in viziji boljšega sveta, bolj egalitarne in pravične družbe. Okolju, naravi, živalim in ljudem prijaznega sveta baginje in miru, kot ga vidimo in si zanj prizadevamo demokratični socialisti. Naša prepričanja niso na prodaj. V to trdno verjamem. Ko/če bom v to prenehala verjeti, bom iz politike tisti hip tudi odšla. Ne prestopila - odšla," je bila jasna Sukič.

Vrečko: Za politično prihodnost Levice me ne skrbi

Kot je Tašner Vatovec povedal na torkovi novinarski konferenci, je prestop plod daljšega razmisleka in ocene, da lahko v stranki z daljšo tradicijo in več izkušnjami prispeva več h krepitvi leve sredine, socialne države in vrednot, kot so mir, razvoj in blaginja. Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko pa je v odzivu navedla, da je s prestopom v SD "izdal stranko Levica zaradi svojih osebnih in političnih koristi in interesov". Obenem je zatrdila, da je za politično prihodnost Levice ne skrbi.

Golob: Koalicija ostaja trdna in zavezana ponovitvi mandata

Predsednik vlade Robert Golob je ob robu obiska Ilirske Bistrice danes zatrdil, da koalicija tudi po prestopu Tašnerja Vatovca ostaja trdna in zavezana ponovitvi mandata. Zaradi prestopa je sicer nekoliko zaskrbljen, a ta po njegovih besedah ne bo vplival na medsebojne odnose v koaliciji.