Avtor:
K. M.

Četrtek,
26. 3. 2026,
10.36

Logar: Ne bomo sodelovali v koaliciji s stranko Levica

Anže Logar | "Demokrati ne bomo sodelovali v koaliciji s stranko Levica," je zapisal predsednik Demokratov Anže Logar. | Foto Ana Kovač

"Demokrati ne bomo sodelovali v koaliciji s stranko Levica," je zapisal predsednik Demokratov Anže Logar.

Po nedeljskih parlamentarnih volitvah, na katerih si je relativno zmago z 29 mandati zagotovila stranka Gibanje Svoboda Roberta Goloba, dan za dnem prihajajo nove izjave in informacije iz posameznih strank in njihovih predstavnikov. Včeraj je v javnosti odjeknila fotografija skupne kave predsednika stranke Resni.ca Zorana Stevanovića in predsednika stranke Demokrati Anžeta Logarja, ki sta jeziček na tehtnici za sestavo koalicije, danes pa v javnosti odmeva Logarjeva objava na družbenem omrežju Facebook, da Demokrati ne bodo sodelovali v koaliciji s stranko Levica.

"Demokrati delamo zato, da bi v Sloveniji bolje živeli, bili pripravljeni na izzive v prihodnjih mesecih in udejanjili temeljno načelo Demokratov – politika je tu za ljudi, ne obratno," je najprej zapisal Anže Logar.

"To so medijske čenče"

Zanikal je nekatere trditve, ki naj bi se pojavile v javnosti. "V medijih in po družbenih omrežjih se v zadnjih dneh pojavljajo zavajajoče informacije o sodelovanju stranke Demokrati v morebitni naslednji vladi Roberta Goloba. Celo ministrska mesta naj bi bila že razdeljena, kar je čista laž. Gre za medijske čenče, ki so jih nekateri ustvarili z namenom, da oslabijo položaj Demokratov pred začetkom pogajanj."

V nadaljevanju objave je naštel "nekaj preprostih dejstev, ki definirajo pogajalska izhodišča Demokratov". Kot prvo je zapisal, da se pogajanja o vladi še niso začela, prvi sestanek je namreč šele v petek.

Pojasnil je, da bo eden od ključnih dejavnikov odločitve Demokratov za morebitno koalicijo jasna zaveza vlade o prioritetnem boju zoper korupcijo z ustanovitvijo specializirane tožilske enote SKOK ter razbremenitev plač in podjetnikov, tudi z uvedbo razvojne kapice.

Logar: Demokrati ne bomo sodelovali v koaliciji s stranko Levica

Medtem pa bo razdelitev ministrskih resorjev za Demokrate zadnje poglavje pogajanj, navaja Logar. "Prej je treba uskladiti sestavo nove koalicije, nato določiti vsebinske prioritete ter prioritete po posameznih resorjih," je prepričan. 

Dodal je tudi, da bo javnost o poteku pogajanj obveščal sproti. Sam sicer pričakuje, da bodo pogajanja potekala tedne, morda celo mesece. "In nič ne bo dogovorjeno, dokler ne bo dogovorjeno vse."

Objavo pa je sklenil s povednim namigom: "Demokrati nismo nastali zato, da bi omogočili ponovitev mandata odhajajoče koalicije. Demokrati ne bomo sodelovali v koaliciji s stranko Levica."

Po nedeljskih volitvah je premier Robert Golob sklical sestanek "vseh demokratičnih strank", ki bo jutri. Vabilo na petkov sestanek na sedežu Svobode, ki je na nedeljskih volitvah za las slavila, so dobile vse stranke z izjemo SDS. Prisotnost so potrdili Levica in Vesna, Demokrati ter Resni.ca. 
