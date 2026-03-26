Lanišek in Prevc navdušila v vetrovnem kaosu, v ozadju neizprosen boj dveh Slovencev

Planiški uvod je bil vse prej kot miren, saj so kvalifikacije za petkovo tekmo na Letalnici bratov Gorišek spremljali veter, sneg in dolgi premori. V zahtevnih razmerah je bil najbolj zbran Anže Lanišek, tik za njim pa je končal Domen Prevc, ki je poletel najdlje med vsemi. "Zmaga v kvalifikacijah je le bonus," pravi Lanišek, Domen pa dodaja: "Glede na prvi skok nisem pričakoval, da bo šlo pri drugem tako daleč." V ozadju bosta imela poseben dvoboj Žak Mogel in Rok Oblak, ki se potegujeta za mesto na sobotni ekipni tekmi.

Četrtkovo dogajanje v Planici je bilo vse prej kot običajno ogrevanje za veliki finale sezone. Organizatorjem in tekmovalcem je vreme pošteno mešalo načrte, saj so se na letalnici izmenjevali sneg, veter in daljši premori. Kljub zahtevnim razmeram so kvalifikacije vendarle izpeljali, največ razloga za zadovoljstvo pa je imel Anže Lanišek.

Ta je planiški praznik odprl natanko tako, kot ga je lani končal – z zmago na Letalnici bratov Gorišek.

Anže Lanišek se je dobro znašel v zahtevnih vetrovnih razmerah. Foto: Aleš Fevžer

"Trening se je res vlekel. Na vrhu skakalnice sem bil kar nekaj časa, zato sem se lahko še malo raztegnil. Bilo je kar zanimivo. Tudi kvalifikacije so bile dobre. Izpeljali smo jih precej bolj tekoče, čeprav tudi z manjšimi premori," je po uspešnem začetku povedal Lanišek.

Sandro Pertile mi je dobro povedal, da je po bitki lahko biti general

Ob tem je poudaril, da zmaga v kvalifikacijah ni bistvo, temveč občutek, ki ga je dobil pri skoku: "V kvalifikacijah sem imel zelo težke pogoje, a skok je bil pravi. Zmaga v kvalifikacijah je le bonus. Pomembno mi je, da sem ravno prav obrnjen, ko pridem čez prelet, da vem, da me bo neslo daleč. Sandro Pertile mi je dobro povedal, da je po bitki lahko biti general. Tu mu dam povsem prav. Je pa skok v kvalifikacijah potrditev, da znam dobro skakati."

Domen Prevc z daljavo dneva

Takoj za Laniškom najdemo naslednjega Slovenca. Svetovni prvak v poletih Domen Prevc je z 234,5 metra poskrbel za daljavo dneva. Junak te zime je moral zaradi spreminjajočega se vetra skočiti z dveh zaletnih mest višje, a je kljub temu znova potrdil, da je tudi v Planici izjemno razpoložen.

Foto: Aleš Fevžer

"Vsi so pričakovali, da ne bo nič, na koncu pa smo imeli vse; od tega, da je v bistvu sneg najprej preprečeval izvedbo, česar ni nihče pričakoval, ker so vsi računali na veter, ampak na srečo so bili 'štamfači' ves dan tu in uredili vse. Bil je zanimiv dan, nato se je še veter malo menjal, malo so menjavali rampe, se še lovili, ampak to je pač četrtek v Planici. Nihče ne ve, kaj se bo zgodilo, kako bo šlo," je slikovito opisal razmere Prevc.

Ob uvodnih poletih je ostal umirjen. "Za svoja uvodna skoka lahko rečem, da sta bila v redu, zdaj moram iz tega nadaljevati, negovati te občutke, ker je še kar nekaj napak, ampak je le šele četrtek dopoldne, jutri imamo tekmo popoldne in je dovolj časa za popravke."

Na vprašanje, ali je ob drugem poletu pričakoval tako dolgo daljavo, je odgovoril: "Glede na prvi skok nisem pričakoval, da bo šlo pri drugem tako daleč. Nekako mi je uspelo tisto pravo hitrost nesti z mize. Zdaj želim to nadaljevati v prihodnjih dneh."

Dobro pa ve, da prostora za napredek še ni zmanjkalo. "Od vrha do dol imam kar dosti dela. V radiusu bo treba poiskati nogo, da bom elegantno pritisnil v mizo in potem lažje užival v zraku."

Embacher ne popušča – ostaja v igri za mali kristalni globus

V boju pri vrhu ne popušča niti Avstrijec Stefan Embacher, ki je bil tretji in v lovu na mali kristalni globus še naprej diha za ovratnik Domnu Prevcu. Pred zadnjima dvema tekmama ima namreč Avstrijec v posebnem seštevku poletov 15 točk prednosti.

Z zahtevnim uvodom v planiški konec tedna je bil zadovoljen tudi Timi Zajc, čeprav je končal na 20. mestu. V ospredje ni postavljal uvrstitve, temveč dejstvo, da je v težkih razmerah opravil nujno nalogo.

Timi Zajc je vesel, da so preživeli zahteven dan. Foto: Aleš Fevžer

"Preživeli smo zelo zahteven dan. Svojo nalogo sem opravil. Glede na to, kako težke so bile razmere, je bilo pomembno le, da sem varno preživel kvalifikacije. Morda bi lahko s kvalifikacijami počakali, a vemo, kako zelo natrpan je urnik v prihodnjih dneh, zato je dobro, da smo to zdaj obkljukali," je dejal Zajc.

Dodal je, da je bila letalnica glede na vremenske razmere odlično pripravljena, končna slika dneva pa precej nejasna: "Skakalnica je glede na razmere zares dobro pripravljena, še posebej v kvalifikacijah, na tem področju se ne morem pritoževati. A danes so bili izidi kot mešano meso na žaru, zato nekih posebnih zaključkov za prihodnje dni ne morem delati. Tudi daljave so bile zelo kratke. Mislim, da bo treba v prihodnjih dneh za visoko uvrstitev leteti proti 240 metrom."

Neizprosen boj med Oblakom in Mogelom

Omenjena trojica ima že zagotovljeno mesto na sobotni ekipni tekmi, za preostalo četrto mesto pa se bosta udarila Rok Oblak in Žak Mogel.

Videti je, da bo do konca neizprosen boj, saj sta bila na 28. in 29. mestu soseda na lestvici. Oblak je obakrat poletel več kot 200 metrov in ob tem izboljšal osebni rekord.

"Razmere so bile težke, malce je nagajal veter, naletaval je tudi sneg. A skakalnica je v vrhunskem stanju, danes sem zares užival v poletih. Obakrat sem šel čez 200 metrov in podrl svoj osebni rekord. S tem, ko sem se uvrstil na petkovo tekmo, sem dosegel lep napredek, saj so bile v preteklosti težava že kvalifikacije. Letos je drugače," je povedal Oblak.

Žak Mogel in Rok Oblak se potegujeta za četrto mesto na sobotni ekipni tekmi. Foto: Aleš Fevžer

Pogled že usmerja naprej: "Bomo videli, jutri se bo treba znova osredotočiti. Če bo šlo tako tekoče kot danes, mislim, da mi lahko uspe tudi v soboto in nedeljo. Je pa moja želja poleteti več kot 240 metrov, a veliko bo tudi odvisno od pogojev. Če mi uspe dober skok, bodo prišle tudi daljave."

Tik za njim je kvalifikacije na 29. mestu sklenil Mogel, ki je bil po treningu z nastopom v kvalifikacijah precej bolj zadovoljen.

"Razmere so bile za nas skakalce slabe, saj je veter pihal v hrbet in ni bilo veliko opore. Tudi zato si se moral še toliko bolj osredotočiti na svoje občutke. So bile pa razmere dovolj varne. Moj polet v kvalifikacijah je bil že veliko lepši kot na treningu. Sprva sem skočil še nekoliko rezervirano, nekaj je bilo tudi strahu. A sem pregriznil in upam, da bom jutri lahko še kaj dodal. Moj cilj je prikazati najboljše skoke."

Padec odnesel Trunza

Edini, ki je na četrtkovem dogajanju v Planici potegnil krajšo, je bil Švicar Felix Trunz, ki je ob padcu na trening skoku plačal davek zahtevnim razmeram.

Felix Trunz je padel na treningu in v kvalifikacijah ni nastopil. Foto: Reuters

V petek je v Planici napovedan veter, zato bodo imeli skakalci in vodstvo tekmovanja najverjetneje obilico težav z izvedbo posamične tekme.