Matjaž Han danes z novico: kdo se bo pridružil SD?

Predsednik Socialnih demokratov Matjaž Han naj bi v ozkem internem krogu napovedal, da bo danes strankarske kolege in javnost seznanil s kadrovsko novico. Po neuradnih informacijah naj bi se poslanski skupini SD pridružil eden od poslancev z leve sredine. Med imeni, ki krožijo v političnih kuloarjih, se omenja tudi vodja poslanske skupine Levice Matej Tašner Vatovec.

Kot poroča N1, je predsednik SD strankarskim kolegom napovedal, da bo več podrobnosti razkril na današnjem dopoldanskem razširjenem kolegiju predsednika stranke, zatem pa naj bi o pomembni novici obvestil tudi širšo javnost.

Kaj natančno bo sporočil, naj bi še v ponedeljek zvečer vedela le peščica njegovih najožjih sodelavcev, po poročanju 24ur.com pa naj bi vodja poslanske skupine Levica Matej Tašner Vatovec zapuščal svojo stranko in se selil k Socialnim demokratom.