Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Torek,
6. 1. 2026,
7.20

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Matej Tašner Vatovec prestop Matjaž Han Socialni demokrati

Torek, 6. 1. 2026, 7.20

8 minut

Matjaž Han danes z novico: kdo se bo pridružil SD?

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Matjaž Han | Foto STA

Foto: STA

Predsednik Socialnih demokratov Matjaž Han naj bi v ozkem internem krogu napovedal, da bo danes strankarske kolege in javnost seznanil s kadrovsko novico. Po neuradnih informacijah naj bi se poslanski skupini SD pridružil eden od poslancev z leve sredine. Med imeni, ki krožijo v političnih kuloarjih, se omenja tudi vodja poslanske skupine Levice Matej Tašner Vatovec.

Kot poroča N1, je predsednik SD strankarskim kolegom napovedal, da bo več podrobnosti razkril na današnjem dopoldanskem razširjenem kolegiju predsednika stranke, zatem pa naj bi o pomembni novici obvestil tudi širšo javnost.

Kaj natančno bo sporočil, naj bi še v ponedeljek zvečer vedela le peščica njegovih najožjih sodelavcev, po poročanju 24ur.com pa naj bi vodja poslanske skupine Levica Matej Tašner Vatovec zapuščal svojo stranko in se selil k Socialnim demokratom.

Robert Golob, Janez Janša
Novice V leto 2026 brez presenečenj: SDS in Svoboda ostajata najmočnejša igralca
Matej Tašner Vatovec prestop Matjaž Han Socialni demokrati
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.