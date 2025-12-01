Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Afriški zvezdnik Biniam Girmay tudi uradno za ekipo NSN

Biniam Girmay, TDF 2024 | Biniam Girmay se seli v ekipo NSN, ki je nastala na temeljih Israel-Premier Techa. | Foto Reuters

Biniam Girmay se seli v ekipo NSN, ki je nastala na temeljih Israel-Premier Techa.

Foto: Reuters

Eritrejec Biniam Girmay je uradno podpisal pogodbo s kolesarsko ekipo NSN, kot se ta imenuje po prestrukturiranju in preimenovanju iz Israel-Premier Tech. Pri NSN so na spletni strani zapisali, da je 25-letni sprinter in dobitnik zelene majice na lanskem Touru podpisal pogodbo do konca sezone 2028.

O prihodnosti Biniama Girmaya se je ugibalo že dolgo, potem ko je najavil, da se bo iz ekipe Intermarche-Wanty preselil k zdaj že nekdanji ekipi Israel-Premier Tech.

Toda ta se je zaradi vse večjih pritiskov ob izraelski vpletenosti v vojno v Gazi začela krhati, kanadska skupina Premier Tech pa je zatem potrdila, da se umika iz kolesarstva. Menila je, da je "nadaljnje sponzoriranje ekipe z izraelsko identiteto nevzdržno".

Tilen Finkšt, AdriaMobil
Sportal Še en slovenski kolesar odhaja v tujino

Posledično je sledilo prestrukturiranje ekipe, ki bo imela po prevzemu licence od podjetja NSN sedež v Španiji, registrirana pa bo v Švici. Med 12 ustanovitelji podjetja je tudi nekdanji zvezdnik Barcelone in španske reprezentance Andres Iniesta.

Po birokratskih zapletih in pritiskih pa so pri NSN 1. decembra lahko vendarle potrdili prihod enega najbolj priljubljenih kolesarjev svoje generacije.

Girmay je v dosedanjem poteku kariere poskrbel za številne izbruhe evforije v Eritreji. Vrhunec je dosegla med Tourom 2024, ko je na poti do osvojitve zelene majice za najboljšega po točkah zmagal v treh etapah francoske pentlje.

To so tudi zadnje zmage Girmaya na najvišji ravni, tako da bo po slabši sezoni 2025 naslednje koledarsko leto v novi sredini začel s 16 uspehi.

