Najhitrejši nogometaš serie A se seli v Wolverhampton

Kamerunski reprezentant Jackson Tchatchoua, najhitrejši nogometaš v italijanski serie A, se iz Verone seli k angleškemu Wolverhamptonu. Z Wolverhamptonom je podpisal petletno pogodbo, mediji na Otoku pa poročajo, da je odškodnina zanj znašala 12 milijonov evrov.

"Premier liga je bila del mojih sanj, eden od korakov, ki sem ga želel storiti v življenju," v klubu povzemajo nogometaša.

Adding pace to the pack! ⚡️



Welcome, Jackson Tchatchoua! 🇨🇲✍️ pic.twitter.com/c4SEZI2tzT — Wolves (@Wolves) August 19, 2025

Gre za izjemno hitrega branilca, ki so mu v zadnji sezoni na eni od tekem namerili hitrost 36,3 km/h, česar v ligi ni presegel noben drug nogometaš.

Tchatchoua se je rodil v belgijskem Ixellesu, v članski konkurenci pa je debitiral za Charleroi, od tam pa se je leta 2023 preselil v Verono.

Lani je nogometaš sprejel vabilo v kamerunsko izbrano vrsto. Iz Kameruna prihajajo njegovi starši.

