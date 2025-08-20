Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
STA

Sreda,
20. 8. 2025,
9.12

Sreda, 20. 8. 2025, 9.12

1 ura, 1 minuta

Nogometna tržnica, 20. avgust

Najhitrejši nogometaš serie A se seli v Wolverhampton

STA

Jackson Tchatchoua

Kamerunski reprezentant Jackson Tchatchoua, najhitrejši nogometaš v italijanski serie A, se iz Verone seli k angleškemu Wolverhamptonu. Z Wolverhamptonom je podpisal petletno pogodbo, mediji na Otoku pa poročajo, da je odškodnina zanj znašala 12 milijonov evrov.

"Premier liga je bila del mojih sanj, eden od korakov, ki sem ga želel storiti v življenju," v klubu povzemajo nogometaša.

Gre za izjemno hitrega branilca, ki so mu v zadnji sezoni na eni od tekem namerili hitrost 36,3 km/h, česar v ligi ni presegel noben drug nogometaš.

Tchatchoua se je rodil v belgijskem Ixellesu, v članski konkurenci pa je debitiral za Charleroi, od tam pa se je leta 2023 preselil v Verono.

Lani je nogometaš sprejel vabilo v kamerunsko izbrano vrsto. Iz Kameruna prihajajo njegovi starši.

