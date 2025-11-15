Ironija usode: preiskovalec Trumpa zdaj sam v središču afere Epstein

V ZDA vre zaradi nepričakovanega političnega pretresa. Michael Wolff, avtor razvpitih knjig o Donaldu Trumpu in človek, ki je želel z odmevno tožbo razkriti Trumpove povezave s spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom, se je čez noč znašel v povsem novi vlogi. Demokrati v kongresu so namreč objavili e-poštna sporočila, ki Wolffa kažejo v presenetljivo drugačni luči, kot jo je želel ustvariti sam.

Pri nemškem Zeit so zapisali, da so se želeli z Michaelom Wolffom pogovoriti o njegovi tožbi proti Melanii Trump, ki mu je zagrozila z milijardno odškodninsko tožbo, če ne umakne trditev o njenem povezovanju z Jeffreyjem Epsteinom. Wolff jo je prehitel in dobil izjemno javno podporo.

V nekaj dneh je prek GoFundMe zbral več kot milijon dolarjev in preventivno vložil tožbo. Še v torek je bil v ameriški javnosti videti kot neustrašen kronist sveta Donalda Trumpa. A že naslednji dan je postal tarča dvomov in posmeha. Razkrita e-pošta namreč kaže, da je bil njegov odnos z Epsteinom precej tesnejši, kot je kdajkoli priznal.

Kaj razkrivajo nove e-pošte?

Po poročanju ameriških medijev e-poštna izmenjava iz leta 2015 razkriva, da je Epstein Wolffu posredoval informacije o Trumpovem vedenju v času, ko je ta pogosto zahajal v njegovo rezidenco v Mar-a-Lagu. Še bolj nazorni pa so Wolffovi odgovori: iz sporočil je razvidno, da mu je svetoval, kako bi lahko Epstein škodoval Trumpovi kampanji, ali pa si z informacijami pridobil politično korist.

Michael Wolff se je znašel v središču pozornosti. Foto: Guliverimage

V enem izmed sporočil Wolff Epsteinu predlaga, naj izkoristi priložnost, ko bo CNN Trumpa vprašal o njunem odnosu. V drugem, iz oktobra 2016, pa poudarja, da je po objavi razvpitega posnetka Access Hollywood nastopil pravi trenutek, da se Trump še dodatno politično oslabi.

Ameriški strokovnjaki opozarjajo, da takšna komunikacija nevarno briše mejo med novinarstvom, aktivizmom in osebnim PR. Znova se pojavlja vprašanje, koliko etike je sploh še ostalo v politično-medijskem prostoru.

Wolff obrača ploščo

Michael Wolff je v svojih knjigah večkrat trdil, da je zgolj neodvisen opazovalec kaosa, ki ga ustvarja Donald Trump. A nove informacije postavljajo pod vprašaj njegovo trditev, da nikoli ni sodeloval pri manipuliranju informacij.

V svojem podkastu je dejal, da so e-pošte iztrgane iz konteksta, ter dodal, da je šlo za metodo, s katero je poskušal razkriti resnico o odnosu med Trumpom in Epsteinom. Poudaril je še, da Epsteinu ni zaupal in je želel zgolj izvleči zgodbo.

Čeprav je Wolff pogosto kontroverzen, mu mnogi priznavajo, da je v preteklosti dobro napovedoval razvoj medijske in politične krajine. A tokrat bi mu lahko njegova bližina virom nevarno škodila.

Kaj se dogaja v Washingtonu?

Razkritje e-pošte prihaja v zelo občutljivem trenutku. Naslednji teden bo kongres glasoval o tem, ali naj javnosti razkrije celoten dosje v zvezi z Epsteinom – dokumente, sodne spise in preiskovalne zapise, ki bi lahko razkrili imena vplivnih posameznikov na obeh političnih polih.

Donald Trump in Jeffrey Epstein. Foto: Guliverimage

Trumpov tabor si je dolga leta prizadeval, da ti dokumenti ne bi prišli v javnost. Zdaj pa se med njegovimi zavezniki kažejo razpoke. V primeru objave bi se lahko sprožil politični škandal, ki bi Trumpove že tako slabe javnomnenjske rezultate potisnil še nižje.

Če bo kongres glasoval za objavo, bo šlo za največje razkritje spolnega in političnega škandala v ZDA po aferi Weinstein.

Zaključek: šele začetek večje zgodbe?

Afera Wolff–Epstein–Trump se je v nekaj dneh prelevila v zapleteno politično-medijsko sago, kakršne Američani niso vajeni niti iz časa Trumpove administracije. Wolff je želel razkriti Trumpa, zdaj pa se mora zagovarjati sam.

Mnogi opozarjajo, da najtežji trenutek šele prihaja. Razprava v kongresu o objavi Epsteinovega dosjeja bi lahko odprla Pandorino skrinjico ameriške politike.