Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
14. 11. 2025,
6.46

Osveženo pred

11 minut

Petek, 14. 11. 2025, 6.46

11 minut

Epstein znanim osebam zagotavljal informacije o Trumpu, financah, politiki in zasebnih razmerjih

Avtorji:
A. P. K., STA

Epstein je leta 2008 priznal krivdo za siljenje mladoletnic v prostitucijo ter dobil minimalno kazen od takratnega zveznega tožilca in kasnejšega ministra za delo v Trumpovi prvi vladi Alexandra Acoste. Kasneje, leta 2015, je v sporočilih novinarju časnika New York Times večkrat označil Trumpa za butastega in trdil, da je njegovo bogastvo hišica iz kart.

Epstein je leta 2008 priznal krivdo za siljenje mladoletnic v prostitucijo ter dobil minimalno kazen od takratnega zveznega tožilca in kasnejšega ministra za delo v Trumpovi prvi vladi Alexandra Acoste. Kasneje, leta 2015, je v sporočilih novinarju časnika New York Times večkrat označil Trumpa za butastega in trdil, da je njegovo bogastvo hišica iz kart.

Foto: Guliverimage

Okrog 20 tisoč dokumentov iz zapuščine pokojnega ameriškega milijarderja in obsojenega pedofila Jeffreyja Epsteina, ki so jih pred dnevi objavili republikanci in demokrati v kongresnem odboru za vladni nadzor, kaže, da se je ta ameriški in svetovni eliti ponujal kot strokovnjak za Donalda Trumpa ter različne druge zadeve, poročajo ameriški mediji.

Nekdanjemu norveškemu premierju Thorbjornu Jaglandu, ki ga je spraševal o Trumpu, je leta 2018 pisal, da novoizvoljenega predsednika ZDA ni težko razumeti.

Pred srečanjem Trumpa in ruskega predsednika Vladimirja Putina v Helsinkih istega leta je Epstein nekdanjemu generalnemu sekretarju Sveta Evrope pisal, da bi lahko Putinu predlagal, da ruski zunanji minister Sergej Lavrov dobi informacije o Trumpu od njega.

Epstein je napisal, da je to razložil že nasledniku Lavrova na položaju veleposlanika Rusije pri ZN, Vitaliju Čurkinu, ki je umrl leta 2017. "Čurkin je po najinem pogovoru razumel Trumpa. Ni zapleteno. Delovati mora, kot da je nekaj dobil. Tako preprosto je," je zapisal Epstein, navaja portal Politico.

Po srečanju Trumpa in Putina na Finskem, ko so demokrati v ZDA predsednika svoje države kritizirali, da je kapituliral pred Rusom, je Epstein izrazil podobno mnenje v dopisovanju z nekdanjim finančnim ministrom ZDA Larryjem Summersom, ki je bil minister tako v času Billa Clintona kot Baracka Obame.

Po srečanju Trumpa in Putina na Finskem, ko so demokrati v ZDA predsednika svoje države kritizirali, da je kapituliral pred Rusom, je Epstein izrazil podobno mnenje v dopisovanju z nekdanjim finančnim ministrom ZDA Larryjem Summersom, ki je bil minister tako v času Billa Clintona kot Baracka Obame.

Epstein o Trumpu nekdanjemu finančnemu ministru ZDA Summersu: "Nima pojma o večini zadev"

Summers je Epsteina med drugim spraševal tudi o svojem razmerju z mlajšo žensko, glede Trumpa in Putina pa je zapisal, da Rusi "očitno imajo nekaj" o Trumpu, saj je bil vrh s Putinom grozen tudi za Trumpove standarde. Epstein pa mu je odgovoril, da verjame v Trumpovo prepričanje, da je bil vrh zanj imeniten. "Misli, da je očaral svojega nasprotnika. Priznati moramo, da nima pojma o simboliki. Nima pojma o večini zadev," je zapisal v sporočilu Summersu.

Trump trdi, da gre za prevaro demokratov

Televizija NBC navaja še, da je nekdanji predsednik Maldivov Mohamed Vahid Hasan spraševal Epsteina o vladnih financah, nekdanji Trumpov svetovalec Steve Bannon pa o širjenju svoje skrajno desne ideologije v Evropi. Epstein mu je svetoval, da mora biti v Evropi fizično prisoten, če želi, da se njegove ideje tam uveljavijo.

Škandal v povezavi z Epsteinom še naprej spravlja Trumpa v nejevoljo in v ZDA ostaja v središču pozornosti javnosti, čeprav predsednik trdi, da gre za prevaro demokratov. Objavo Epsteinovih dosjejev sicer zahtevajo tudi Trumpovi podporniki, demokrati pa se sodelovanja ne branijo.

Škandal v povezavi z Epsteinom še naprej spravlja Trumpa v nejevoljo in v ZDA ostaja v središču pozornosti javnosti, čeprav predsednik trdi, da gre za prevaro demokratov.

Pred volitvami trdil, da bo objavil vse o Epsteinu

Predstavniški dom kongresa bo prihodnji teden glasoval o zahtevi, naj vse dosjeje objavi tudi pravosodno ministrstvo ZDA. Če bo zahtevo podprl še senat, jo bo na koncu moral podpisati tudi Trump, ki je pred lanskimi volitvami trdil, da bo objavil vse o Epsteinu.

Predsednik zagotavlja, da nikoli ni vedel za zlorabe, čeprav je Epstein v pred kratkim razkriti zasebni korespondenci napisal, da je Trump "vedel za dekleta".

Demokrati trdijo, da Trump nekaj prikriva, čeprav ga še nihče ni neposredno obtožil sodelovanja pri Epsteinovem spolnem izkoriščanju mladoletnic.

Konec dolgoletnega prijateljstva in druženja na Floridi in New Yorku po letu 2000?

Trump in Epstein sta bila dolga leta prijatelja in se družila v Palm Beachu na Floridi in New Yorku, kar dokazujejo skupne fotografije, vendar naj bi se njuno prijateljstvo končalo po letu 2000.

Epstein je leta 2008 priznal krivdo za siljenje mladoletnic v prostitucijo ter dobil minimalno kazen od takratnega zveznega tožilca in kasnejšega ministra za delo v Trumpovi prvi vladi Alexandra Acoste.

Epstein je leta 2008 priznal krivdo za siljenje mladoletnic v prostitucijo ter dobil minimalno kazen od takratnega zveznega tožilca in kasnejšega ministra za delo v Trumpovi prvi vladi Alexandra Acoste. Kasneje, leta 2015, je v sporočilih novinarju časnika New York Times večkrat označil Trumpa za butastega in trdil, da je njegovo bogastvo hišica iz kart.

