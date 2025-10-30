Britanski princ Andrew, brat kralja Karla III., bo izgubil svoj naziv princa in se izselil iz Kraljeve lože, so po številnih škandalih, v katere naj bi bil vpleten, v izjavi sporočili iz Buckingamske palače. Odslej bo znan kot Andrew Mountbatten Windsor.

"Njegovo veličanstvo je danes sprožilo formalni postopek za odvzem sloga, nazivov in časti princu Andrewu. Njegova najemna pogodba za Kraljevo ložo mu je do danes zagotavljala pravno zaščito za nadaljnje bivanje. Zdaj je bilo vročeno uradno obvestilo o odstopu od najemne pogodbe in selitvi v drugo zasebno nastavitev," so zapisali v izjavi. In dodali: "Ne glede na to, da še naprej zanika obtožbe, so ti ukrepi potrebni. Njuna veličanstva želita jasno povedati, da so njihove misli in globoko sočutje z žrtvami in preživelimi vseh oblik zlorab in da bodo ostale z njimi."

Sodelovanje z Epsteinom

Kraljeva loža (Royal Lodge), kjer je do sedaj prebival princ Andrew. Iz nje naj bi se izselil takoj, "ko bo to izvedljivo". Foto: Reuters Princ Andrew, ki bo odslej znan kot Andrew Mountbatten Windsor, se bo po odvzemu naziva preselil na zasebno posestvo Sandringham v Norfolku. Financiral ga bo kralj, poroča BBC. Njegovi hčerki, princesa Eugenie in princesa Beatrice, bosta svoja svoja naziva obdržali.

Po seriji škandalov, v katere naj bi bil vpleten, se je Andrew v začetku tega meseca sam odpovedal svojim drugim kraljevim nazivom, vključno z nazivom vojvoda Yorški. K tej odločitvi naj bi ga spodbujal njegov starejši brat, kralj Karel III. Sporen je predvsem njegov odnos z Jeffreyjem Epsteinom.

V oktobru je izšla avtobiografija Virginie Giuffre, ki je pred šestimi meseci naredila samomor, v kateri je med drugim opisala, kako jo je britanski princ Andrew zlorabljal. Te zlorabe naj bi se dogajale leta nazaj na zabavah Epsteina in njegove partnerke, na katerih sta bogatim in vplivnim omogočala spolne zlorabe pogosto mladoletnih oseb. Princ Andrew je te navedbe že večkrat zanikal. Ta mesec so se ponovno razširila tudi elektronska sporočila iz leta 2011, ki potrjujejo, da je bil Andrew v stiku z Epsteinom še več mesecev po tem, ko je trdil, da se je njuno prijateljstvo zaključilo.

Kot še poroča BBC, Andrew kraljevi odločitvi o odvzemu njegovih nazivov ni ugovarjal. Kralj naj bi se posvetoval tudi z vlado, ki je jasno povedala, da njegovo odločitev podpira. Andrew medtem obtožbe še naprej zanika.