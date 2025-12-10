Pet storilcev je 26. novembra na območju Dragomerja vlomilo v stanovanjsko hišo, izruvalo 300-kilogramski sef in ga odpeljalo v smeri Novega mesta. Prazen sef so policisti kasneje našli na območju Višnje Gore. Do zdaj so identificirali štiri storilce, o petem pa še zbirajo obvestila, so danes potrdili na Policijski upravi (PU) Ljubljana.

Policisti so ugotovili, da so storilci z območja Novega mesta sprva onesposobili senzorsko osvetlitev, v hišo vlomili skozi pritlično okno, našli sef, ga izruvali in odpeljali v smeri Novega mesta.

Sef so policisti našli na območju Višnje Gore

Sef so policisti našli na območju Višnje Gore, in sicer je bil odprt, zažgan, prazen in prekrit z vejami.

O tatvini je policiste obvestil oškodovanec, v sefu pa so bili predmeti velike vrednosti, je danes povedal vodja oddelka za splošno kriminaliteto na PU Ljubljana Irfan Beganović. Več informacij o vsebini sefa Beganović ni razkril.

Policisti identificirali štiri osumljence

Osumljenci so po navedbah policije stari 22, 23, 25 in 29 let, peti sostorilec še ni identificiran, v povezavi s tem pa aktivnosti še potekajo. Vsem identificiranim osumljencem so policisti v četrtek, 4. decembra, odvzeli prostost. Na podlagi pridobljenih odredb Okrožnega sodišča v Ljubljani so opravili tudi hišne preiskave. Dan kasneje so osumljence s kazensko ovadbo privedli k dežurni preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je zoper vse štiri odredila pripor.

Kaznivo dejanje velike tatvine

V tem primeru gre po navedbah Beganovića za kaznivo dejanje velike tatvine, pri katerem so storilci delovali v veččlanski skupini ter uporabili tako fizično silo pri vstopu v objekt kot pri izruvanju in odtujitvi sefa. Način izvršitve in ugotovljene okoliščine kažejo na organizirano delovanje in predhodno pripravo.

Beganović opozarja, da se v zimskem času, ko so dnevi krajši, ljudje pa so dlje časa zdoma, pogosteje dogajajo vlomi. Vse občane zato pozivajo k doslednemu samozaščitnemu ravnanju, kar vključuje zaklepanje vrat in oken. Na PU Ljubljana občanom svetujejo, naj ne hranijo večjih količin gotovine ali nakita na vidnih ali predvidljivih mestih ter naj uporabljajo mehansko zaščito, alarmne sisteme in ustrezno osvetlitev.

Ob vsakem sumu na vlom ali zaznavi sumljivih oseb nemudoma pokličite 113 ali najbližjo enoto policije. Ne premikajte predmetov na kraju dogodka, saj lahko vsebujejo sledi. Če ob prihodu domov opazite sledi vloma, ne vstopajte, saj se storilec lahko še vedno zadržuje v objektu. Ob morebitnem soočenju z njim se ne izpostavljajte, zlasti če je fizično močnejši, oborožen ali jih je več – pomembnejša naj bo vaša lastna varnost. Kazniva ravnanja ali pojav sumljivih oseb lahko prijavite tudi anonimno na številko 080 1200 ali po elektronski pošti, so še sporočili s policije.