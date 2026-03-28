Sobota, 28. 3. 2026, 7.00

Po padcu Stephana Embacherja

Domen Prevc po padcu velikega tekmeca za mali globus: Upam, da v nedeljo pokaže svoje najboljše skoke

Stephan Embacher | Stephan Embacher je padel v petek, a k sreči ni utrpel hujših poškodb. | Foto Aleš Fevžer

Boj za mali kristalni globus v razvrstitvi poletov se je po petkovi posamični tekmi v Planici močno nagnil na stran Domna Prevca. Njegov glavni tekmec Stephan Embacher je po padcu na Letalnici bratov Gorišek priznal, da so njegove možnosti za preobrat zdaj skoraj nične, slovenski as pa mu je športno poslal jasno sporočilo: "Najbolj sem vesel, da je on v redu."

Domen Prevc je imel pred prihodom v Planico v boju za mali kristalni globus 15 točk zaostanka, po petkovem razpletu pa si je pred zadnjo, nedeljsko tekmo priskakal že 61 točk prednosti. Ker je pred letalci do konca sezone le še ena posamična preizkušnja, je vse bližje še zadnji lovoriki zime, v kateri ima naziv kralja.

Padec, ki je močno spremenil razmerje moči

Stephan Embacher je v drugi seriji padel, a se k sreči ni huje poškodoval. Po padcu je odkrito razložil, da je težavo začutil že tik pred pristankom.

"Že meter pred pristankom sem vedel, da bom padel. Leve smučke mi ni več uspelo potegniti pod seboj. Tlak je bil tako močan, da mi je smučka zdrsnila, potem sem jo hotel na silo potegniti nazaj, a sem že pristal poševno z levo smučko in takrat sem vedel, da me bo zdaj vrglo iz ravnotežja."

Ob tem se zaveda, da je boj za mali kristalni globus praktično ušel iz njegovih rok: "Ne želim se še vnaprej predati, a je precej pretirano reči, da imam še kakšno možnost. On je najboljši, a v nedeljo bom zagotovo še naprej delal na tem."

Domen Prevc: Raje bi videl, da se odločitev prestavi na nedeljo

Domen Prevc po tekmi ni skrival, da bi si želel drugačnega razpleta v boju za zadnjo lovoriko sezone: "Mogoče bi bil bolj vesel, če Embacher danes ne bi padel in bi se lahko še bolj borila v nedeljo. Ampak to so skoki, tam je treba biti vedno previden, sploh v takih razmerah. Tudi jaz sem moral v drugem skoku malo prej skrajšati polet."

Domen Prevc še ne odpira šampanjca za potencialno zadnjo lovorike sezone – mali kristalni globus v razvrstitvi poletov. Foto: Aleš Fevžer

Slovenski letalec je ob tem v ospredje postavil predvsem tekmečevo zdravstveno stanje: "Predvsem sem vesel, da je on v redu. Upam, da bo v nedeljo prinesel svoje najboljše skoke, da pokaže ter da ne izgubi samozavesti in občutka za letenje."

Zadnja lovorika sezone je zelo blizu

Vse kaže, da je Domen Prevc tik pred tem, da osvoji še mali kristalni globus v poletih. Pred zadnjo nedeljsko tekmo ima namreč 61 točk naskoka, kar je pred zadnjim dejanjem sezone velik kapital. Zlasti glede na dejstvo, da je najboljši letalec in da je v petek ob zmagi že enkrat poslušal Zdravljico.

