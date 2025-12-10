Jaka je še vedno pogrešan. Ga je kdo videl?

Iz celjske policijske uprave so sporočili, da iskanje 24-letnega Jake Muhedinovića iz Kasaz še vedno poteka. Svojci ga pogrešajo že od sobote, 29. novembra.

Pogrešani je visok približno 193 centimetrov, vitke postave in ima kratke svetlorjave lase. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v modre kavbojke, srajco in črn plašč. Obut je bil v sive gležnarje.

Od prijave pogrešanja do danes so policisti izvedli devet iskalnih akcij, v katerih je sodelovalo okoli 400 ljudi. V okviru iskanja so pregledali strugo reke Savinje od Kasaz do Tremarij, brežino ob reki in okoliške gozdove.

Policija ponovno prosi za informacije vse, ki bi karkoli vedeli o njegovem izginotju. Za informacije sta na voljo telefonski številki 113 in anonimna številka policije 080 12 00.