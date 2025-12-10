Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
D.K., STA

Sreda,
10. 12. 2025,
12.55

policija Europol

Sreda, 10. 12. 2025, 12.55

Policija na Europolov seznam ubežnikov dodala dva Slovenca

Iskana. | Foto Europol

Foto: Europol

Evropski policijski urad (Europol) je v okviru prenove spletne strani z najbolj iskanimi kriminalci danes objavil posodobljen seznam ubežnikov, na katerega je dva nova osumljenca, Mitjo Petriča in Radomirja Cvijanovića, dodala tudi slovenska policija. Skupno je na posodobljenem seznamu novih 18 imen.

56-letnega Mitjo Petriča, ki so ga na seznam dodali v ponedeljek, iščejo zaradi suma goljufije in pranja denarja v aferi Profit Club. Pred leti naj bi kot ustanovitelj investicijskega sklada s sostorilci oškodoval več deset vlagateljev.

Mitja Petrič, Europol, iskana oseba | Foto: Europol Foto: Europol

Cvijanović velja za nevarnega

41-letni Radomir Cvijanović, ki so ga na seznam dodali minuli petek, je medtem osumljen sodelovanja v najbolj znanem in največjem ropu v zgodovini Slovenije, v okviru katerega so roparji v noči na 1. november 2005 izpraznili 428 sefov nekdanje SKB banke (danes OTP banka).

Radomir Cvijanović, iskana oseba, Europol | Foto: Europol Foto: Europol

Po navedbah na spletni strani Europola Cvijanović velja za nevarnega, njegov trenutni videz pa ni znan.

V okviru prenove so sicer pri Europolu v prvi vrsti izboljšali funkcionalnost spletne strani s seznamom najbolj iskanih kriminalcev.

Najpomembnejša nova funkcija je e-poštno obvestilo, ki uporabnikom omogoča, da se naročijo na obvestila ob objavi novih oseb na seznamu. Če uporabniki prepoznajo katero od oseb na seznamu, se lahko od zdaj hitreje odzovejo in organom pregona posredujejo ključne informacije, ki lahko nato vodijo do prijetja katere od iskanih oseb, pojasnjujejo pri Europolu in na Generalni policijski upravi.

policija Europol
