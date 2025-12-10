V Avstriji oprostili kirurginjo, ki naj bi hčeri dovolila sodelovati pri operaciji

Sodišče v Gradcu je danes zaradi pomanjkanja dokazov oprostilo nevrokirurginjo in njenega sodelavca, ki sta bila obtožena povzročitve telesne poškodbe. Obtožnica je nevrokirurginjo sicer bremenila, da je svoji tedaj 12-letni hčeri dovolila sodelovanje pri operaciji, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Incident se je zgodil januarja lani, ko so moškega, ki je po nesreči v gozdu utrpel poškodbo glave, odpeljali v bolnišnico v Gradcu, kjer so ga operirali. Nevrokirurginja naj bi tedaj v operacijsko sobo pripeljala svojo 12-letno hčer.

Kirurginja naj bi ponosno izjavila, da je njena hči izvrtala svojo prvo luknjo

Kot izhaja iz obtožnice, naj bi deklici v roke dala kirurški vrtalnik, s katerim naj bi najstnica pacientu v lobanjo zvrtala luknjo. Po besedah tožilke Julie Steiner naj bi mati takrat ponosno izjavila, da je njena hči pravkar zvrtala svojo prvo luknjo.

Kljub domnevni udeležbi deklice je poseg potekal brez večjih zapletov. Med sojenjem je sicer pacient izjavil, da še vedno jemlje zdravila proti glavobolom in trpi zaradi nespečnosti ob misli, da ga je operirala 12-letnica.

Sodišče je oba obtožena oprostilo

Nevrokirurginja in kirurg, ki je sodeloval pri posegu, sta se med sojenjem izrekla za nedolžna. Sodišče pa ju je danes oprostilo zaradi pomanjkanja dokazov.