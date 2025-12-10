Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Sreda,
10. 12. 2025,
14.36

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
operacija oprostilna sodba kirurgija Avstrija

Sreda, 10. 12. 2025, 14.36

1 ura, 7 minut

V Avstriji oprostili kirurginjo, ki naj bi hčeri dovolila sodelovati pri operaciji

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
operacija | Kot izhaja iz obtožnice, naj bi deklici v roke dala kirurški vrtalnik, s katerim naj bi najstnica pacientu v lobanjo zvrtala luknjo. Po besedah tožilke Julie Steiner naj bi mati takrat ponosno izjavila, da je njena hči pravkar zvrtala svojo prvo luknjo. (Fotografija je simbolična.) | Foto Shutterstock

Kot izhaja iz obtožnice, naj bi deklici v roke dala kirurški vrtalnik, s katerim naj bi najstnica pacientu v lobanjo zvrtala luknjo. Po besedah tožilke Julie Steiner naj bi mati takrat ponosno izjavila, da je njena hči pravkar zvrtala svojo prvo luknjo. (Fotografija je simbolična.)

Foto: Shutterstock

Sodišče v Gradcu je danes zaradi pomanjkanja dokazov oprostilo nevrokirurginjo in njenega sodelavca, ki sta bila obtožena povzročitve telesne poškodbe. Obtožnica je nevrokirurginjo sicer bremenila, da je svoji tedaj 12-letni hčeri dovolila sodelovanje pri operaciji, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Incident se je zgodil januarja lani, ko so moškega, ki je po nesreči v gozdu utrpel poškodbo glave, odpeljali v bolnišnico v Gradcu, kjer so ga operirali. Nevrokirurginja naj bi tedaj v operacijsko sobo pripeljala svojo 12-letno hčer.

Kirurginja naj bi ponosno izjavila, da je njena hči izvrtala svojo prvo luknjo

Kot izhaja iz obtožnice, naj bi deklici v roke dala kirurški vrtalnik, s katerim naj bi najstnica pacientu v lobanjo zvrtala luknjo. Po besedah tožilke Julie Steiner naj bi mati takrat ponosno izjavila, da je njena hči pravkar zvrtala svojo prvo luknjo.

Kljub domnevni udeležbi deklice je poseg potekal brez večjih zapletov. Med sojenjem je sicer pacient izjavil, da še vedno jemlje zdravila proti glavobolom in trpi zaradi nespečnosti ob misli, da ga je operirala 12-letnica.

Sodišče je oba obtožena oprostilo

Nevrokirurginja in kirurg, ki je sodeloval pri posegu, sta se med sojenjem izrekla za nedolžna. Sodišče pa ju je danes oprostilo zaradi pomanjkanja dokazov.

operacija
Novice Kirurgi, ki napovedujejo propad oddelka na UKC, že odprli zasebne klinike
ortopedska operacija
Novice Incident v Gradcu: kirurginja naj bi 12-letni hčerki dovolila, da je vrtala v lobanjo pacienta
operacija
Novice V Avstriji obtožnica za kirurginjo zaradi sodelovanja hčere pri operaciji

operacija oprostilna sodba kirurgija Avstrija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.