Banke, hranilnice in poštne poslovalnice bodo danes poslovale po skrajšanem delovnem času. Prej kot običajno se bo zaprla tudi večina trgovin. Ljubljanska borza bo ostala zaprta.

Poslovalnice bank in hranilnic bodo danes odprte do 12. ure, so sporočili iz Združenja bank Slovenije. Trgovanje na Ljubljanski borzi bo mirovalo.

Po skrajšanem delovnem času bodo danes delovale tudi poštne poslovalnice po državi. Prej kot na običajen delovni dan se bo zaprla tudi večina trgovin, najpogosteje ob 17. ali 18. uri. Točen delovni čas trgovin najdete na tej povezavi.