Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
31. 12. 2025,
6.26

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
prazniki prazniki delovni čas novo leto 2026 novo leto pošta banka urnik dela trgovine

Sreda, 31. 12. 2025, 6.26

15 minut

Banke, pošte in trgovine danes s skrajšanim urnikom

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Trgovine, nakupi, Spar, Conad, Famila, Eurospin, Lidl | Tudi trgovci bodo danes vrata svojih poslovalnic zaprli prej kot običajno. | Foto Gaja Hanuna

Tudi trgovci bodo danes vrata svojih poslovalnic zaprli prej kot običajno.

Foto: Gaja Hanuna

Banke, hranilnice in poštne poslovalnice bodo danes poslovale po skrajšanem delovnem času. Prej kot običajno se bo zaprla tudi večina trgovin. Ljubljanska borza bo ostala zaprta.

Poslovalnice bank in hranilnic bodo danes odprte do 12. ure, so sporočili iz Združenja bank Slovenije. Trgovanje na Ljubljanski borzi bo mirovalo.

Po skrajšanem delovnem času bodo danes delovale tudi poštne poslovalnice po državi. Prej kot na običajen delovni dan se bo zaprla tudi večina trgovin, najpogosteje ob 17. ali 18. uri. Točen delovni čas trgovin najdete na tej povezavi

Trgovine Brežice
Novice Trgovci sporočili praznični delovni čas trgovin: kje je odprto tudi za praznike?
NLB
Novice Banke, pošte in trgovine na predpraznični sredi s skrajšanim urnikom
prazniki prazniki delovni čas novo leto 2026 novo leto pošta banka urnik dela trgovine
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.