V Gradcu sodijo nevrokirurginji zaradi obtožbe, da je svoji 12-letni hčerki dovolila sodelovati pri operaciji možganov, deklica naj bi pacientu vrtala v lobanjo. Incident naj bi se zgodil lani, nevrokirurginja in njen kolega, ki je bil prav tako obtožen, pa sta se izrekla za nedolžna, poroča Unilad.

Incident se je zgodil januarja lani, ko so moškega, ki je po nesreči v gozdu utrpel hudo poškodbo možganov, odpeljali v regionalno bolnišnico v Gradcu, kjer so ga operirali. Nevrokirurginja, ki je kot specializantka sodelovala pri operaciji, naj bi v operacijsko sobo pripeljala svojo 12-letno hčer. Kot izhaja iz obtožnice, naj bi deklici v roke dala medicinski vrtalnik, s katerim naj bi pacientu v lobanjo zvrtala odprtino za vstavitev sonde.

Po besedah ​​tožilke Julie Steiner naj bi mati takrat ponosno izjavila, da je njena hči pravkar "zvrtala svojo prvo luknjo". Tožilstvo trdi, da operacija sicer ni imela negativnih posledic za pacienta, vendar "tveganja ni mogoče zmanjšati". Steinerjeva je dodala, da je dejanje pokazalo "neverjetno pomanjkanje spoštovanja do pacienta".

Mama obtožbe zanika

Nevrokirurginja in njen starejši kolega, ki je vodil operacijo, sta se izrekla za nedolžna. Odvetnik matere Bernhard Lehofer trdi, da otrok ni storil ničesar. "Otrok ni vrtal," je dejal in poudaril, da je imel kirurg, ki je vodil operacijo, popoln nadzor nad dogajanjem v operacijski sobi. Priznal je, da prisotnost otroka v operacijski sobi "ni bila dobra ideja" in da njegova klientka zaradi te napake trpi že dve leti.

Odvetnik glavnega kirurga Michael Kropiunig je dejal, da njegova stranka ni vedela, koliko je stara deklica. "Dovolil ji je, da je med vrtanjem položila roko na njegovo, vendar to v kazenskem postopku ni pomembno," je dejal.

Zdravnik je sodišču povedal, da je njegova kolegica proti koncu operacije zapustila operacijsko sobo, da bi se oglasila na telefon. Deklica naj bi ga nato vprašala: "Ali lahko pomagam?", in ko je mater prosil za dovoljenje, je ta odgovorila: "Zakaj pa ne?".

Mama deklice obtožbe zanika. Povedala je, da se je njena hči tisti dan učila na urgenci in ker jo je prosila, ali gre lahko z njo v operacijsko sobo, ji je to dovolila. Kot pravi, ključnega trenutka z vrtalnikom ni dobro videla. Hči obtožene je uveljavila svojo pravico, da ne priča.

Naslednji korak je zaslišanje sodnih izvedencev, zaradi česar je sojenje preloženo in se bo nadaljevalo 10. decembra.