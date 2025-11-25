Zakaj je profesionalno upravljanje naložb danes pomembnejše kot kdaj koli prej

Mladi imajo danes jasne cilje. Želijo potovati, si ustvariti dom z občutkom varnosti in poskrbeti za svoje otroke. Hkrati pa živijo v času, ki zahteva hitre odločitve. Svet je nepredvidljiv, prihodnost pa pogosto zveni kot nekaj nejasnega in daljnega. Zato ni presenetljivo, da mnogi raje izberejo hitre naložbene alternative, kot so kriptovalute ali ETF-i. Te privabljajo z visokimi donosi, a pogosto menjajo smer hitreje, kot lahko spremljamo dogajanje.

Kljub temu se med mladimi krepi razmislek o stabilnosti. Vedno več jih zanima, kako lahko danes naredijo korak, ki bo v prihodnjih letih oblikoval varnejše življenje. S pozornim spremljanjem izzivov, s katerimi se soočajo mladi, so pri zavarovalnici Generali oblikovali rešitev, ki združuje strokovno upravljanje naložb, premišljen odnos do tveganj in spodbujanje trajnostnega razvoja. To je naložbeno življenjsko zavarovanje ODGOVORNA PRIHODNOST .

Foto: Shutterstock

Varnost, donosnost in odgovoren odnos do sveta

Generacije, ki danes skrbijo za svojo prihodnost – ne glede na to, ali gradijo kariero in družino ali pa želijo utrditi finančno varnost za poznejša življenjska obdobja, se zavedajo, da stabilnost ni le stvar številk. Je občutek svobode, da lahko načrtuješ samozavestno, tudi ko življenje prinese nepredvidljive izzive.

Naložbeno zavarovanje ODGOVORNA PRIHODNOST je oblikovano prav za takšne posameznike. Namenjeno je osebam, starim med 14 in 65 let – mladim, ki šele začenjajo svojo pot, odraslim v aktivni fazi življenja in tudi tistim, ki želijo poskrbeti za varno in premišljeno prihodnost pred upokojitvijo. Združuje življenjsko zavarovanje in dolgoročno varčevanje v naložbah, ki spodbujajo trajnostni razvoj. Namenjeno je posameznikom, ki so pripravljeni sprejeti naložbeno tveganje v zameno za možnost višjih donosov.

Značilnost tega zavarovanja so naložbe, ki spodbujajo trajnostni razvoj. To pomeni, da se sredstva usmerjajo v naložbe, ki prispevajo k pozitivnemu vplivu na okolje in družbo ter so skladni z mednarodnimi trajnostnimi standardi. Takšne naložbe skladno z 8. členom Uredbe SFDR* med drugim spodbujajo okoljske in socialne značilnosti, hkrati pa se izogibajo spornim gospodarskim sektorjem in državnim izdajateljem, ki kršijo osnovne človekove pravice.

Čeprav so trajnostne izbire pogosto povezane z vrednotami mlajših generacij, so pravzaprav pomembne za vse, ki želijo, da njihov denar ustvarja pozitiven vpliv – ne glede na življenjsko obdobje. Za mnoge odrasle in starejše vlagatelje je to priložnost, da svoje prihranke usmerijo odgovorno, skladno z osebnimi načeli, ali pa izkoristijo potencial dolgoročne rasti, ki ga po ocenah strokovnjakov ponujajo takšne naložbe.

Foto: Shutterstock

Preprost začetek, majhni koraki, jasen pregled

Ena največjih ovir mladih pri varčevanju je prepričanje, da morajo začeti z visokimi zneski. ODGOVORNA PRIHODNOST to oviro odpravi. Naložbeno zavarovanje lahko sklenete z mesečnimi plačili že od 40 evrov.

Poleg tega ponuja:

finančno varnost za vas in vaše najbližje,

oplemenitenje prihrankov skozi čas,

nagrajevanje zvestobe s pripisom bonusov,

možnost dviga dela privarčevanih sredstev,

preprost pregled premoženja v portalu Moj Generali.

Informativni izračun prikazuje vrednost premoženja za osebo, staro 30 let (z vključeno indeksacijo premije v višini 3 odstotke letno) in dobo plačevanja 20 let. V izračunu je upoštevana povprečna letna stopnja donosnosti 11,3 odstotka. Zavarovalna vsota je enaka stanju na naložbenem računu, povišanem za 2.500 evrov. Tabela: GENERALI zavarovalnica d.d. Gre za informativni izračun. Donosnost ni zagotovljena. Foto: Generali zavarovalnica

Foto: Shutterstock

Strokovnjaki, ki namesto vas spremljajo trende in tveganja

Pomanjkanje časa za poglobljene odločitve glede upravljanja finančnih naložb pesti vse generacije. Mladi pogosto cenijo dinamične oblike naložb, a hkrati priznavajo, da nimajo časa ves dan spremljati trgov in odločati, kdaj premakniti sredstva. Starejši pa pogosto iščejo predvsem zanesljivost, preglednost in občutek, da nekdo strokovno skrbi za njihov dolgoročni načrt, brez potrebe po vsakodnevnem spremljanju dogajanja na trgu. Pri zavarovanju ODGOVORNA PRIHODNOST je to rešeno.

Naložbe upravljajo strokovnjaki, ki najmanj štirikrat letno pregledajo sestavo notranjega sklada in jo po potrebi prilagodijo. Ob izrednih razmerah to lahko naredijo tudi večkrat. Tako zavarovalec prejme kombinacijo strokovnega upravljanja, dolgoročne rasti in upoštevanje njegovih trajnostnih preferenc.

Foto: Pexels

Dve naložbeni možnosti za različne stile življenja

V sklopu ODGOVORNE PRIHODNOSTI sta na voljo dva notranja sklada:

INOVATIVEN IZBOR: Naložba, ki oblikuje prihodnost. Osredotoča se na trende staranja prebivalstva in inovacije v medicini, na tehnološki napredek – od umetne inteligence do kvantnih računalnikov in novih materialov ter na rast srednjega sloja v dveh največjih državah na svetu, v Indiji in na Kitajskem.

STABILNI IZBOR: Varna in zanesljiva naložba tudi v težkih časih. Primerna za tiste, ki si želijo več stabilnosti. S tem namenom se večji del premoženja vlaga v obvezniške naložbe, del premoženja pa se za dodatno donosnost investirana v globalne delnice.

Oba sta primerna za tiste, ki želijo uskladiti osebne cilje s trajnostnimi preferencami. Izbira med njima je preprosta. Tisti, ki želijo bolj dinamično rast, se lahko izberejo Inovativen izbor. Tisti, ki jim je pomembna stabilnejša pot, se lahko odločijo za Stabilni izbor.

Dokument s ključnimi informacijami Dokument s ključnimi informacijami za naložbeno zavarovanje je na voljo na www.generali.si/zavarovanje/zivljenje/dokumenti-s-kljucnimi-informacijami in v poslovalnicah zavarovalnice Generali.

Foto: Shutterstock

TUKAJ IN ZDAJ: trenutek, ki oblikuje prihodnost

Generali svojo kampanjo gradi na jasnem sporočilu: prihodnost se ne začne jutri. Prihodnost se začne tukaj in zdaj. "Živimo v nepredvidljivem svetu in prihodnosti ne moremo napovedati. Prihodnost se začenja prav TUKAJ in prav ZDAJ. Zato smo tukaj z vami kot vaš vseživljenjski partner."

Ta filozofija je osnova ODGOVORNE PRIHODNOSTI . Ne govori le o naložbenem zavarovanju, temveč o odnosu do življenja. O tem, da si lahko z jasnimi odločitvami zagotovimo več svobode pri doseganju svojih ciljev. Zavarovanje je orodje, ki omogoča lažje načrtovanje in več miru v vsakdanjih odločitvah.

Prihodnost ni nekaj, na kar preprosto čakamo. Je nekaj, kar oblikujemo.

Vsak od nas ima svojo predstavo o prihodnosti. Želimo prenoviti stanovanje in ustvariti udoben družinski dom. Želimo si potovati. Želimo poskrbeti, da bo otrok čez deset ali dvajset let mirno stopil na študijsko pot ali začel samostojno življenje. Cilji so različni, a skupni imenovalec ostaja enak: želimo stabilnost in občutek, da imamo prihodnost pod nadzorom.

Ko razmišljamo o dolgoročnih ciljih, iščemo rešitev, ki ni le donosna, temveč tudi pregledna, prilagodljiva in v skladu z našimi vrednotami. ODGOVORNA PRIHODNOST je zasnovana prav na tem prepletanju. Omogoča dolgoročno rast, ščiti najbližje in s svojimi naložbami spodbuja trajnostni razvoj. S pravo odločitvijo ob pravem času se prihodnost začne tukaj in zdaj.