Slovensko medvedko odpeljali v Avstrijo

Predstavniki organizacije Four Paws so v dogovoru z lastnikom odpeljali 24-letno medvedko Mici iz ograde pri gostilni v Završnici v naravno medvedje zavetišče Arbesbach na severu Avstrije.

"Danes je za medvedko Mici pomemben in težko pričakovan dan. Po letih ujetništva je zapustila kletko ob Lovskem domu v Žirovnici in se podala na novo pot – v naravno medvedje zavetišče v Avstriji, kjer bo končno lahko živela življenje, kakršnega si zasluži. Iskrena hvala mednarodni organizaciji FOUR PAWS za strokovno podporo, predanost in vztrajnost, ki je omogočila to preselitev. Hvaležni smo tudi vsem srčnim posameznikom in medijem, ki so pokazali pogum in sočutje ter vztrajali do konca. Brez vasi se za Mici ne bi začelo novo in lepše poglavje življenja," so ob selitvi zapisali v društvu Anima – Animals Matter.

V društvu upajo, da bodo s posnetki zadovoljnih medvedov v zavetišču o selitvi prepričali tudi lastnika še zadnjega rjavega medveda v zasebni lasti v Sloveniji, medveda Tima, ki biva v Zoo parku Rožman pri Horjulu.