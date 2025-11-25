Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
P. P.

Torek,
25. 11. 2025,
18.50

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
živali selitev medved

Torek, 25. 11. 2025, 18.50

35 minut

Slovensko medvedko odpeljali v Avstrijo

Avtor:
P. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
medvedka Mici | Medvedka Mici bo od zdaj živela v naravnem zavetišču Arbesbach na severu Avstrije. | Foto FOUR PAWS/Facebook

Medvedka Mici bo od zdaj živela v naravnem zavetišču Arbesbach na severu Avstrije.

Foto: FOUR PAWS/Facebook

Predstavniki organizacije Four Paws so v dogovoru z lastnikom odpeljali 24-letno medvedko Mici iz ograde pri gostilni v Završnici v naravno medvedje zavetišče Arbesbach na severu Avstrije.

"Danes je za medvedko Mici pomemben in težko pričakovan dan. Po letih ujetništva je zapustila kletko ob Lovskem domu v Žirovnici in se podala na novo pot – v naravno medvedje zavetišče v Avstriji, kjer bo končno lahko živela življenje, kakršnega si zasluži. Iskrena hvala mednarodni organizaciji FOUR PAWS za strokovno podporo, predanost in vztrajnost, ki je omogočila to preselitev. Hvaležni smo tudi vsem srčnim posameznikom in medijem, ki so pokazali pogum in sočutje ter vztrajali do konca. Brez vasi se za Mici ne bi začelo novo in lepše poglavje življenja," so ob selitvi zapisali v društvu Anima – Animals Matter.

V društvu upajo, da bodo s posnetki zadovoljnih medvedov v zavetišču o selitvi prepričali tudi lastnika še zadnjega rjavega medveda v zasebni lasti v Sloveniji, medveda Tima, ki biva v Zoo parku Rožman pri Horjulu. 

Medved
Novice Medvedi ob morju sejejo strah med ljudmi
medved, gozd, Kočevsko
Novice Zakaj se medvedi drgnejo ob drevesa? Tu je odgovor.
medved, Japonska, težave, vojska, ljudje, napadi
Novice V tej državi v boj proti medvedom pošiljajo vojsko #video
Kočevsko, divje živalice
Novice Stacionarna kamera razkriva predjesensko dogajanje globoko v gozdu #video
živali selitev medved
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.