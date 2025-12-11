Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Četrtek,
11. 12. 2025,
13.01

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,22

Natisni članek

Natisni članek
Bosna in Hercegovina proizvodnja selitev zaposleni stavka Šempeter pri Gorici podjetje Mahle

Četrtek, 11. 12. 2025, 13.01

35 minut

Stavka v Mahleju zamrznjena

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,22
Mahle, podjetje, Šempeter | Sindikat je stavko sprva napovedal za prejšnji torek, a jo je nato zamrznil. Enako se je zgodilo z napovedano torkovo stavko v tem tednu. | Foto STA

Sindikat je stavko sprva napovedal za prejšnji torek, a jo je nato zamrznil. Enako se je zgodilo z napovedano torkovo stavko v tem tednu.

Foto: STA

Današnja stavka v družbi Mahle v Šempetru pri Gorici je zamrznjena, pogajanja z vodstvom se nadaljujejo, je novinarjem sporočil predsednik Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije (Skei) v družbi Dejan Sirk. Najtrši oreh ostaja selitev dela proizvodnje v Bosno in Hercegovino.

Zaposleni od vodstva družbe zahtevajo zamrznitev selitve proizvodnega programa alternatorjev v Bosno in Hercegovino, prekinitev izvajanja programa presežnih delavcev ter ohranitev ustreznega števila zaposlenih in znanja v enoti v Šempetru pri Gorici.

Sindikat je stavko sprva napovedal za 2. december in nato še za ta torek, a jo je ob nadaljevanju pogajanj z vodstvom obakrat zamrznil. V sredo zvečer so se pogovori po Sirkovih besedah zaostrili, zato so se odločili za stavko, a so jo po nekaj urah zamrznili.

Družba Mahle, ki v sodelovanju s tujimi industrijskimi proizvajalci razvija in proizvaja mehatronske izdelke, je bila ustanovljena leta 1960. Spada med največje slovenske izvoznike in največje zaposlovalce v regiji. Leta 2014 je po prodaji takratne Letrike postala del nemške skupine Mahle. Sedež ima v Šempetru pri Gorici, proizvodne prostore pa še v Bovcu in Komnu.

Prihodnje leto namerava zaradi selitve dela proizvodnje v BiH ukiniti 270 delovnih mest, kar vodstvo utemeljuje s šibkim povpraševanjem v Evropi. Selitev je bila prvotno napovedana za letos, a jim jo je v sindikatu uspelo zamakniti v prihodnje leto.

Mahle, podjetje, Šempeter
Novice Šempetrski Mahle bo avgusta odpustil sto delavcev, septembra še 24
Mahle, podjetje, Šempeter
Novice V Mahleju svet delavcev le zbližuje stališča z vodstvom
Bosna in Hercegovina proizvodnja selitev zaposleni stavka Šempeter pri Gorici podjetje Mahle
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.