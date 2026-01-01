Vstopili smo v leto 2026, ki nas je pričakalo z mrzlim jutrom, kljub temu so ga številni pričakali na silvestrovanjih na prostem. Vreme, ki nas je v zadnjih dneh starega leta razvajalo, se bo v prihodnje nekoliko skvarilo. Praznik in dela prost dan bo tudi v petek, za marsikoga pa bo čas za počitek, obiske in izlete vse do konca tedna.

Na silvestrovanjih na prostem se je v večjih krajih po državi zbrala množica ljudi. Tudi letos so bila v Ljubljani štiri prizorišča s koncerti v živo. Več 10.000-glavo množico zbranih na ljubljanskih trgih in ulicah pa je ob polnoči razveselil petminutni ognjemet z grajskega griča. Kot je povedala namestnica direktorice Turizma Ljubljana Ana Lampič, je bil ognjemet iz biorazgradljivih materialov, okoli 1000 izstrelkov pa je bilo v ljubljanski zeleni ter novoletnih srebrni in zlati barvi. Občina je zanj odštela 7500 evrov.

Praznični obisk našega glavnega mesta je po podatkih Lampič nekoliko večji kot lani. December je tudi mesec, ko je v Ljubljani največji delež domačih turistov, in sicer okoli 10 odstotkov. Prejšnji konec tedna je bila zasedenost ljubljanskih hotelov okoli 75 odstotkov, te dni pa bo dosegla okoli 83 odstotkov, je dodala Lampič.

Dobro obiskana silvestrovanja tudi v Mariboru in Kopru, hoteli primerljivo zasedeni kot lani

Tudi v drugem največjem mestu imajo v času božično-novoletnih praznikov podobno zasedenost hotelskih nastanitev kot lani, in sicer okoli 65 odstotkov. Kot so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor je med njimi 15 odstotkov domačih gostov. Tudi v Mariboru je k dobremu obisku prispevala praznična okrasitev mesta in pester program, ki je na ulice in trge privabil množico ljudi tudi na najdaljšo noč.

Trg Leona Štuklja, ki je osrednje silvestrsko prizorišče štajerske prestolnice, se je do dodobra napolnil. Večtisočglava množica, skozi ves dan se je na prizorišču in neposredni bližini zvrstilo okoli 10.000 ljudi, je skupaj odštevala do novega leta. Ob nizkih temperaturah in jasnem nebu za zabavo in dobro voljo v najdaljši skrbijo Karneval band in Domen Kumer, je za STA povedala Monika Jurišič Hlevnjak iz Zavoda za turizem Maribor.

V Kopru pa je za dobro razpoloženje na silvestrovanju poskrbela skupina Šank Rock, zaradi česar so v Visit Koper kljub nizkim temperaturam zabeležili izjemen obisk in vzdušje. Tudi sicer so bile praznične prireditve na Fantazimi odlično obiskane, po navedbah ponudnikov je bilo obiskovalcev za 30 odstotkov več kot lani, je za STA povedala direktorica Visit Koper Helena Loredan. Zasedenost hotelov pa je v največjem mestu na Obali primerljiva z lansko.

V novo leto tudi z novoletnimi poslanicami predsednice republike in premierja

Ob koncu leta pa so se zvrstile tudi novoletne poslanice. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je Slovenkam in Slovencem doma, v zamejstvu in po svetu zaželela, da jih v letu 2026 vodijo modrost, pogum in sočutje. Vse je pozvala, naj bodo drug drugemu bližje z razumevanjem, zaupanjem in spoštovanjem ter iskreno željo po boljšem jutri. V novo leto vstopimo z zavedanjem, da smo kot narod, družba in kot soustvarjalci skupnega življenja odgovorni tako do najšibkejših, do starejših, otrok in prihodnjih generacij kot do narave, je pozvala.

Premier Robert Golob je v novoletni poslanici ocenil, da "smo kot narod na pravi poti". To pot lahko ustvarjamo skupaj, saj se ta nikoli ne začne na vrhu, pač pa pri posamezniku, je poudaril. Državljane je pozval, naj se ne bojijo pogovorov. Tisti, ki se znajo slišati, tudi ko ni lahko, bodo namreč znali skupaj ustvarjati družbo, v kateri bo vsak posameznik slišan in spoštovan, je ocenil.