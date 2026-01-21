Trije meseci, ki so gospe Blaženki spremenili življenje

Ko se je gospa Blaženka po priporočilu prijateljice prvič oglasila v kliniki Ortimplant DENTAL SPA v Zagrebu, je imela za seboj dolga leta težav, ki jih je povzročila navadna zobna proteza. Poleg čustvene stiske ji je pomanjkanje fiksnih zob povzročalo tudi težave pri uživanju hrane. Tako je bila njena želja preprosta, znova si je želela normalno jesti, govoriti in se tudi v družbi nasmehniti brez zadržkov. A pot do tega je bila videti neprehodna. Kljub temu je v ekipi Ortoimplant DENTAL SPA našla strokovnjake, ki so ji vlili zaupanje in pokazali, da rešitev vendarle obstaja.

Foto: Jan Lukanović

V kliniki Ortoimpant DENTAL SPA najdejo rešitev tudi tam, kjer je drugi ne

Dr. Zdenko Trampuš, ustanovitelj klinike Ortoimplant DENTAL SPA, nam je v pogovoru povedal, da ko je gospa Blaženka prvič obiskala njegovo kliniko, v ustni votlini ni imela zob ne v zgornji ne v spodnji čeljusti. Zaradi slabega stanja čeljustnih kosti je bil klasičen pristop v njenem primeru skoraj nemogoč. "V takšnem primeru gre pri pacientu za izredno zahtevno stanje, saj običajne metode ne bi zagotovile trajnega in stabilnega rezultata," pojasnjuje dr. Trampuš.

Zanjo je tako rešitev našel v sodobnem kirurškem postopku, ki temelji na naprednem protokolu All-on-X. V spodnjo čeljust so vgradili šest implantatov, v zgornjo pa posebne sidrne vsadke, ki omogočajo stabilnost tudi pri pomanjkanju kosti. Že po nekaj tednih je gospa Blaženka prejela začasne zobe, v treh mesecih pa je bila obravnava končana, saj je gospa Blaženka dobila nov nasmeh.

Dr. Zdenko Trampuš Foto: Jan Lukanović

"Trajno in estetsko dovršeno rešitev smo ji zagotovili v zelo kratkem času. Danes lahko zahvaljujoč pristopu All-on-X gospa Blaženka normalno je, govori in se brez zadržkov smeje," pove dr. Trampuš.

Ortoimplant DENTAL SPA – kjer izkušnje in inovacije ustvarjajo nasmeh brez meja V Ortoimplant DENTAL SPA že več kot tri desetletja pišejo zgodbe ljudi, ki so mislili, da za njihovo težavo z zobmi rešitev ne obstaja. Pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša, DDS (Doctor of Dental Surgery), pionirja sodobne implantologije na Hrvaškem, je klinika postala implantološki center odličnosti, specializiran za zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti in pomanjkanja čeljustne kosti. Tisto, kar drugje pogosto velja za oviro, je v tej kliniki izhodišče za rešitev. Z uporabo naprednih implantoloških tehnik uspešno obnavljajo nasmeh tudi tistim, ki so jih v drugih klinikah odslovili. Njihov cilj ni le estetska obnova zob, temveč povrnitev udobja, funkcionalnosti in samozavesti, tistega občutka, ko se lahko brez skrbi nasmehneš, govoriš in ješ. Dr. Martin Trampuš in dr. Zdenko Trampuš Foto: Jan Lukanović Za uspehom stoji tridesetletna družinska tradicija, ki jo danes soustvarjajo dr. Trampuš z ženo Ivano Trampuš in sinom dr. Martinom Trampušem. Znanje, izkušnje in empatijo združujejo v pristop, ki presega klasično zobozdravstvo in ga spreminja v izkušnjo, imenovano DENTAL SPA.

"Začutila sem, da sem v pravih rokah"

Na obisku klinike Ortoimplant DENTAL SPA, ki smo jo v Zagrebu obiskali z ekipo Siol.net, smo imeli priložnost spregovoriti tudi z gospo Blaženko, ki je bila z obravnavo pri dr. Trampušu izjemno zadovoljna, zato je z veseljem delila svojo zgodbo.

Gospa Blaženka Foto: Jan Lukanović

"Preden sem prišla v Ortoimplant DENTAL SPA, sem nosila zobno protezo," nam je zaupala. "Imela sem težave pri prehranjevanju, pa tudi samozavest sem izgubila. Zaradi proteze sem jedla manj in ne vsega, kar sem si želela."

Za kliniko je izvedela od prijateljice, ki je imela z njihovo ekipo dobre izkušnje. Kljub začetnemu dvomu je odločitev hitro dozorela, pri tem pa jo je spodbujal tudi njen mož. "Na začetku sem bila nekoliko skeptična, a ko mi je gospod dr. Trampuš vse natančno razložil, sem mu zaupala. Ni me bilo strah, začutila sem, da sem v pravih rokah," pove z nasmehom.

Celotna obravnava je trajala približno tri mesece, v katerih je opravila dve operaciji, najprej spodnje, nato še zgornje čeljusti. "Vse je bilo izpeljano natančno in z veliko skrbnostjo. Poskrbijo za vse, tudi za prenočitev, tako da se res počutiš varno in sprejeto," opisuje svojo izkušnjo.

Foto: Jan Lukanović

Danes se z veseljem smeje in pove, da ji je nov nasmeh vrnil samozavest in občutek svobode. "Zdaj lahko normalno jem, se pogovarjam in se smejim. To mi pomeni ogromno, ne le zaradi videza, ampak tudi zaradi počutja," pravi.

All-on-4 in All-on-X – napredni rešitvi za trajen nasmeh

Zdravljenje gospe Blaženke je temeljilo na eni najsodobnejših metod celostne rehabilitacije nasmeha All-on-4 oziroma njenem nadgrajenem sistemu All-on-X. Gre za postopka, ki omogočata, da se pacientu v vsako čeljust vgradi štiri ali več implantatov, na katere se pritrdi fiksna protetika.

Foto: Jan Lukanović

Tak pristop je idealen za paciente, ki so izgubili večino zob ali imajo močno zmanjšano kostno strukturo, saj z natančno načrtovano postavitvijo implantatov omogoča izjemno stabilnost in naraven videz zob. Poleg tega je postopek hitrejši od klasičnih metod. V večini primerov pacienti že v nekaj mesecih dobijo trajne, estetsko dovršene zobe.

"Prednost teh sistemov je v tem, da pacient v kratkem času ponovno pridobi samozavesten nasmeh in polno funkcionalnost zob," pojasnjuje dr. Zdenko Trampuš iz Ortoimplant DENTAL SPA. "Gre za trajno rešitev, ki združuje natančnost sodobne tehnologije in strokovno izkušnjo zobozdravnika."

Edinstven koncept DENTAL SPA, ki nadgrajuje klasično zobozdravstvo

Foto: Jan Lukanović

Poleg tega, da v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA najdejo rešitev tudi za zobozdravstvene težave, pri katerih drugi obupajo, pa je posebnost njihove klinike tudi pristop, ki presega klasično zobozdravstvo. Gre za koncept, ki združuje strokovno obravnavo in sproščujočo izkušnjo, s čimer ustvarja okolje, v katerem se pacient počuti mirno, varno in sprejeto.

To je pohvalila tudi gospa Blaženka. "Že ob prihodu sem bila presenečena, kako prijetno je v kliniki. Ni tistega občutka strahu, kot ga imaš običajno pri zobozdravniku. Vse je urejeno, diši po kavi, osebje je prijazno in ves čas čutiš, da jim je res mar zate," nam je povedala.

V Ortoimplant DENTAL SPA so prepričani, da je prav takšno okolje ključ do uspešnega zdravljenja. Pomirjujoča glasba, prijeten ambient in individualen pristop pomagajo pacientu, da se sprosti in z zaupanjem prepusti strokovni ekipi. Tako vsaka terapija postane celostna izkušnja, v kateri sta enako pomembna zdravje in dobro počutje.

Dr. Ivana Trampuš Foto: Jan Lukanović

Več kot le zobozdravstvena ordinacija

Zgodba gospe Blaženke je le ena izmed številnih, ki potrjujejo, da je v Ortoimplant DENTAL SPA vsak nasmeh rezultat strokovnosti, izkušenj in pristnega odnosa do človeka. S kombinacijo napredne tehnologije, individualnega pristopa in sproščujočega okolja klinika pacientom vrača zaupanje vase ter veselje do nasmeha.

Gospa Blaženka danes uživa v vsakdanjih trenutkih, ki so ji bili prej nedosegljivi. In prav v tem je bistvo filozofije Ortoimplant DENTAL SPA – da vsak pacient odide ne le z novimi zobmi, temveč tudi z občutkom lahkotnosti, samozavesti in iskrenega zadovoljstva.

Foto: Jan Lukanović

Foto: Jan Lukanović