Podpredsednik ZDA Vance in njegova žena pričakujeta četrtega otroka

Podpredsednik ZDA JD Vance in njegova žena Usha Vance sta v torek na družbenih medijih objavila, da julija pričakujeta četrtega otroka, sina, ki se bo pridružil bratoma Ewanu in Viveku ter sestri Mirabel.

41-letni Vance in njegova 40-letna žena Usha Vance sta zapisala, da sta nosečnica in otrok v dobrem zdravstvenem stanju. "V tem vznemirljivem in hektičnem času sva še posebej hvaležna vojaškim zdravnikom, ki odlično skrbijo za našo družino, in zaposlenim, ki si močno prizadevajo, da lahko služiva državi in hkrati uživava čudovito življenje s svojimi otroki," sta objavila na omrežju X.

Starša že trem otrokom

Vance in njegova žena sta že starša trem otrokom, starim osem, pet in štiri leta. Spoznala sta se na univerzi Yale, poročila pa leta 2014.

Podpredsednik ZDA se že nekaj časa goreče zavzema, da bi imeli Američani več otrok, in izraža zaskrbljenost zaradi upadanja rodnosti.

Deklico maja pričakuje tudi tiskovna predstavnica Bele hiše

Bela hiša je v torek sporočila, da je vlada predsednika Donalda Trumpa najbolj družini naklonjena vlada v zgodovini. Tudi 28-letna tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je decembra objavila, da maja pričakuje deklico.

Usha Vance bo rodila kot prva druga dama v obdobju, ko ji pripada ta naziv, se je pa to že zgodilo v primeru prve dame. Žena predsednika Groverja Clevelanda Frances je leta 1893 med njegovim drugim mandatom rodila hčerko.

Žena Jacka Kennedyja Jacqueline je leta 1963 rodila tretjega otroka, Patricka Bouviera Kennedyja, ki pa se je rodil prezgodaj in umrl dva dneva pozneje.