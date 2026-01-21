Nika Prevc napadla z izjemnim skokom, Avstrijka uspela odgovoriti

Najboljša smučarska skakalka zime Nika Prevc je včeraj v Zau na Japonskem s slabšim nastopom v prvi seriji posamične tekme svetovnega pokala zapravila priložnost za novo zmago. V finalu se je z 12. mesta sicer prebila tik pod oder za zmagovalke, a napovedala, da si naslednji dan želi dva odlična skoka. To ji je uspelo, a se je morala Slovenka tokrat zadovoljiti z drugim mestom. Prvo zmago v karieri slavi Avstrijka Lisa Eder.

Zao, tekma:

Slovenske barve na Japonskem branijo še Taja Terbovšek, Maja Kovačič, Katra Komar in Nika Vodan. Po včerajšnji tekmi je glavni trener slovenske vrste Jurij Tepeš določil tudi četverico varovank, ki bodo slovenske barve zastopale na februarskih olimpijskih igrah Milano Cortina. V Italijo bodo po azijski turneji (24. in 25. januarja bosta še tekmi v Saporu) in olimpijsko generalko v Willingenu (31. januarja in 1. februarja) odpotovale Nika Prevc, Nika Vodan, Maja Kovačič in Katra Komar.

Slabši skok glavne tekmice

V kvalifikacijah so bile uspešne štiri Slovenke. Z 41. mestom je za las tekmo zgrešila Taja Terbovšek, Katra Komar je bila na 33. mestu, Maja Kovačič na 22., Nika Vodan je pristala pri 87,5 metra, kar je zadoščalo za 12. mesto, Nika Prevc pa je s pristankom pri 99,5 metra ugnala vso konkurenco.

Nozomi Marujama je imela po sobotni zmagi v nedeljo precej težav. Foto: Reuters Najbolj se ji je približala Kanadčanka Abigail Strate, ki je zaostala za 1,4 točke, tretja je bila Norvežanka Dyhre Heidi Traaserud. Slabši skok je tokrat uprizorila glavna tekmice Nike Prevc; Marujama je z 89 metri pristala na 11. mestu.

Izenačena prva serija

V prvi seriji se je najbolj izkazala Avstrijka Lisa Eder, ki je pristala pri 96 metrih, a pred finalom ni še nič odločenega, razlike so zelo majhne. Nika Prevc na drugem mestu (92 m) zaostaja za 3,4 točke, Traaserud na tretjem za 4,6.

Marujama se tudi na tekmi ni znašla; tudi ona je v prvi seriji skočila 92 metrov, a v nekoliko boljših razmerah kot slovenska šampionka, zato je nekoliko zaostala in se uvrstila na 9. mesto. Tik pred njo je bila Nika Vodan. V finalu je skakala še Katra Komar, ki je bila po prvi seriji 21., brez finalne serije pa je ostala Maja Kovačič.

V finalu je s skromnim skokom na rep trideseterice zdrsnila Katra Komar. Nekoliko krajša je bila v drugem skoku tudi Nika Vodan, ki pa je kljub temu ostala med najboljšimi desetimi skakalkami. Sledil je boj za stopničke, v katerem je kot prva rokavico tekmicam vrgla Abigail Strate, ki jo je z izjemnim skokom in daljavo dneva (101 m) prehitela šele Nika Prevc.

Lisa Eder ni klonila pod pritiskom, pristala je pri 98 metrih in na račun boljših sodniških ocen zadržala prednost iz prve serije. Nika Prevc je zaostala za 1,4 točke.

Srečna številka 14

Štiriindvajsetletna Avstrijka je pred današnjo tekmo na zmagovalni oder posamičnih preizkušenj za svetovni pokal skočila kar 13-krat, a nikoli ni slavila zmage. Slavje na Japonskem je bilo zato še toliko bolj posebno.

"Hvala vsem, moji družini, Manuelu Fettnerju, trenerjem, celotni ekipi. Toliko jih je, neverjetno. Moji včerajšnji skoki niso bili dobri, a sem stopnjevala formo. Nisem čisto prepričana, kako mi je uspelo. Lani sem bila druga v Saporu, bomo videli, kako bo letos," je v izteku skakalnice s solzami v očeh razlagala Lisa Eder.

Po 20. tekmi svetovnega pokala Nika Prevc ostaja zanesljivo vodilna v skupnem seštevku. Na svojem računu ima 1596 točk, Marujama po današnjem osmem mestu zdaj zaostaja že za 358 točk. Lisa Eder na tretjem mestu zaostaja za 539 točk. Karavana se zdaj seli v Saporo, kjer bosta posamični tekmi na sporedu v soboto in nedeljo.

Zao, kvalifikacije:

Svetovni pokal (19/33): 1. Nika Prevc (Slo) 1596 točk

2. Nozomi Marujama (Jap) 1238

3. Lisa Eder (Avt) 1057

4. Anna Ström (Nor) 82

5. Selina Freitag (Nem) 796

6. Abigail Strate (Kan) 753

10. Nika Vodan (Slo) 525

27. Katra Komar (Slo) 105

36. Maja Kovačič (Slo) 69

44. Jerica Jesenko (Slo) 31

45. Taja Terbovšek (Slo) 28

61. Tinkara Komar (Slo) 2

