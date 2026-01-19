Ekskluzivno pri Telekomu Slovenije, kultne BBC vsebine s slovenskimi podnapisi

V svet domače zabave prihaja BBC Player – obsežna knjižnica vrhunskih britanskih vsebin na zahtevo, ki združuje kultne serije, nagrajene dokumentarce, napete drame in prefinjen britanski humor. To niso vsebine, ki jih gledamo brez interesa. To so zgodbe, ki pritegnejo, spodbudijo k razmisleku in pogosto ostanejo tema pogovorov še dolgo po tem, ko ugasnemo zaslon.

Mrzli zimski večeri bi lahko hitro zdrsnili v rutino, če nas doma ne bi pričakalo nekaj, česar se resnično veselimo. Ko temperature padejo globoko pod ledišče, zunaj vladajo sneg, veter in poledica, se svet upočasni in povabi, naj ostanemo doma. Prav takrat se pokaže prava vrednost večerov, preživetih v toplini, v družbi najbližjih, ob vsebinah, ki povezujejo, navdihujejo in ponujajo več kot le bežen pobeg pred vsakdanom.

Foto: Shutterstock

Večeri, ki imajo svoj ritem

Ko se dan konča in se zunaj stemni že v zgodnjih popoldanskih urah, si marsikdo zaželi prav preprostih stvari: zavit v odejo, s toplim čajem ali kakavom v roki, na udobnem kavču in z občutkom, da ni nikamor treba hiteti. Z ogromno izbiro napetih, zanimivih, kakovostnih in zabavnih video vsebin se tudi najhladnejši večeri spremenijo v prijetne trenutke, ki jih z veseljem delimo z družino ali si jih privoščimo sami.

Mrzli zimski večeri tako dobijo poseben čar, dom pa ostane prostor topline, bližine in skupnih doživetij, ki nikoli ne zapadejo v monotonost. Pri Telekomu Slovenije so to razumeli in pripravili novo, premišljeno video ponudbo za gledalce, ki cenijo kakovost, raznolikost in intelektualno bogate zgodbe. Z BBC Playerjem se lahko prav vsak večer znova potopite v svet napetih pripovedi, ki pritegnejo vse generacije.

Foto: Telekom Slovenije

Zakladnica britanske produkcije na enem mestu

Sloveče in kultne nanizanke, vizualno in igralsko dovršene zgodovinske drame, kriminalke, ob katerih do zadnje minute ugibate, kdo je storilec, ter poglobljeni dokumentarci o naravi, znanosti in družbi – BBC Player odpira vrata v bogato zakladnico britanske produkcije.

Takšen izbor ni naključen. BBC že desetletja velja za sinonim vrhunske televizijske produkcije. Njegove zgodbe temeljijo na premišljenih scenarijih, izjemnih igralskih interpretacijah in temah, ki gledalca jemljejo resno. To so vsebine, ki jih gledate z užitkom in jih z veseljem priporočite naprej – od zgodb, ki vas popeljejo v prelomne trenutke svetovne zgodovine, do sodobnih dram in kriminalk z izrazito psihološko globino.

Foto: BBC

Lokalizirano, pregledno in enostavno za uporabo

Ena največjih prednosti BBC Playerja je njegova dostopnost, ki postavlja uporabniško izkušnjo v ospredje. Vse vsebine so opremljene s slovenskimi podnapisi, zato so primerne za vso družino in za vse, ki si želijo vrhunskih tujejezičnih vsebin brez napora. Gledanje je sproščeno, tekoče in nemoteno, kar omogoča, da se v celoti prepustite zgodbi, ne glede na starost ali predznanje.

Uporabniški vmesnik je zasnovan pregledno in intuitivno. Iskanje po žanrih in naslovih je hitro in enostavno, priljubljene oddaje pa si lahko shranite na osebni seznam z enim samim klikom. Tako so vam vedno pri roki – bodisi za ogled isti večer bodisi za tiste trenutke, ko si želite vzeti čas zase ali za še en skupni družinski večer pred zaslonom.

Ekskluzivna ponudba, ki izstopa BBC Player je ekskluzivno na voljo pri Telekomu Slovenije in prinaša dolgo pričakovane vsebine na slovenski trg. Storitev je brezplačno vključena v paket NEO C, hkrati pa jo lahko naročniki vseh ostalih paketov NEO prve tri mesece preizkusijo brez dodatnih stroškov. To omogoča, da se z bogato ponudbo britanskih vsebin spoznajo tudi tisti, ki si želijo kakovostne alternative klasičnim pretočnim platformam. Obenem BBC Player vsebinsko nadomešča dozdajšnji Curiosity Channel in prinaša še širši, raznolikejši ter vsebinsko bogatejši izbor. To je premišljena nadgradnja televizijske izkušnje, ki nagovarja gledalce, ki cenijo preverjeno produkcijo, močne zgodbe in vsebine z dodano vrednostjo.

Foto: Shutterstock

Kakovost namesto neskončnega brskanja

V času, ko je ponudba pretočnih vsebin skoraj nepregledna in izbira pogosto postane utrujajoča, BBC Player izstopa s svojo jasnostjo in fokusom. Ne gre za še eno platformo, temveč za skrbno izbran nabor zgodb, ki bogatijo večere doma – bodisi v dvoje, z družino ali v miru, povsem zase.

Če iščete vsebine, ki združujejo razvedrilo, znanje in vrhunsko produkcijo, je BBC Player odlična izbira za vse letne čase. Še posebej pa za dolge zimske večere, ko si želimo nekaj več kot le zapolniti čas.