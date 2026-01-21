Na brniškem letališču je po informacijah časopisa Večer lani deloval lažni policist, ki naj bi mu neovirano gibanje omogočil policist postaje letališke policije. Kranjski kriminalisti so zadevo razkrili lani jeseni in oba ovadili. Notranjevarnostni postopek še poteka, generalni direktor policije pa naj bi sprejel ukrepe za krepitev varnosti.

Kot danes poroča Večer, se je za moža postave izdajal nek moški, česar naj na postaji letališke policije Brnik dlje časa ne bi opazili. Pri neoviranem gibanju po letališču, ki je eden najbolj varovanih objektov v državi, naj bi mu pomagal letališki policist, ki naj bi mu priskrbel policijsko uniformo in mu posojal službene kartice.

Lažnega policista so kazensko ovadili

Kranjski kriminalisti so dogajanje razkrili septembra lani. Lažnega policista so kazensko ovadili zaradi kaznivega dejanja lažnega izdajanja za uradno ali vojaško osebo, za kar sta predpisana denarna kazen ali zapor do leta dni. Policista, ki naj bi mu pri tem pomagal, pa so kazensko ovadili za pomoč pri kaznivem dejanju.

Kot poroča Večer, je kljub resnosti primera policist prejel le pisno opozorilo pred redno odpovedjo delovnega razmerja. Drugih posledic naj za zdaj ne bi bil deležen in ostaja zaposlen na postaji letališke policije Brnik.

Tiskovna predstavnica Generalne policijske uprave Maja Ciperle Adlešič je za Večer pojasnila, da je policija v notranjevarnostnem postopku ugotavljala dejstva in okoliščine o odklonskih ravnanjih policistov ter da je bil o tem obveščen tudi oddelek Specializiranega državnega tožilstva za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili. Dodala je, da notranjevarnostni postopek še ni končan.

Petrič sprejel ustrezne ukrepe

Generalni direktor policije Damjan Petrič je po njenih navedbah na podlagi do zdaj ugotovljenih dejstev v notranjevarnostnem postopku sprejel ustrezne ukrepe za zagotavljanje in krepitev notranje varnosti v skladu s svojimi pristojnostmi. Neuradno naj bi se ukrepi nanašali predvsem na vodje policijskih enot in njihove pomočnike, da bodo natančno preverjali varnostne protokole, ki veljajo za delo v policiji. Natančneje bodo morali preverjati tudi policiste, ki prihajajo službovat v neko enoto iz druge enote policije.

V policijskih sindikatih so odzivi na zadevo različni. Predsednik Sindikata policistov Slovenije Igor Toplak je za Večer povedal, da se postavlja vprašanje motiva lažnega policista. Ta bi lahko v najhujšem primeru celo poškodoval letalo ali kakšno osebo. V sindikatu sicer menijo, da primer zaradi razkritja ni vplival na splošno varnost letališča, a dejanje ostro obsojajo.