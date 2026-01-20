Evropski parlament bo po grožnjah ameriškega predsednika Donalda Trumpa s carinami na uvoz iz več evropskih držav začasno ustavil potrjevanje julija sklenjenega trgovinskega dogovora med EU in ZDA, so danes povedali vodilni predstavniki več političnih skupin.

Kot je ob robu plenarnega zasedanja parlamenta v Strasbourgu povedala vodja politične skupine socialistov in demokratov (S&D) Iratxe Garcia Perez, so z drugimi skupinami dosegli "večinski dogovor" o zamrznitvi implementacije trgovinskega dogovora z Washingtonom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dogovor o začasni ustavitvi obravnave pravne podlage, ki bi omogočila odpravo oziroma znižanje carin na uvoz industrijskega blaga in določenih kmetijskih izdelkov iz ZDA v EU, so potrdili tudi v največji politični skupini Evropske ljudske stranke (EPP).

Dokončno odločitev naj bi sprejeli jutri

To, da ameriškim podjetjem ne bi dovolili brezcarinskega dostopa do evropskega trga, je "zelo močno orodje", je povedal vodja EPP Manfred Weber. Podobno je menila vodja liberalcev (Renew) Valerie Hayer. Za suspenz trgovinskega dogovora z ZDA so tudi v skrajno desni skupini Domoljubov za Evropo (PfE), medtem ko sopredsedujoči drugi skrajno desni skupini Evropskih konservativcev in reformistov (ECR) Nicola Procaccini temu ni naklonjen.

Parlamentarni odbor za mednarodno trgovino (INTA) bi moral po prvotnih načrtih o predlogu za odpravo oziroma znižanje carin na uvoz določenih izdelkov iz ZDA glasovati v prihodnjih tednih, vendar pa se zdaj obeta začasna ustavitev postopka. Dokončno odločitev o tem naj bi predstavniki skupin v okviru odbora sprejeli v sredo, ko bo predsednik INTA Bernd Lange nadaljnje korake tudi podrobneje predstavil javnosti.

Evropski parlament odločanje o zakonodajni podlagi za izvedbo dela dogovora, v skladu s katerim so ZDA carine na uvoz večine blaga iz EU omejile na največ 15 odstotkov, ustavlja po sobotnih grožnjah ameriškega predsednika s carinami na uvoz iz osmih evropskih držav, povezanih z njegovimi težnjami po prevzemu Grenlandije.

Do napovedanih carin je bila danes na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu kritična tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. "V politiki, tako kot v poslu, je dogovor dogovor. Ko si prijatelji sežejo v roke, mora to nekaj pomeniti," je povedala glede trgovinskega dogovora, ki ga je s Trumpom sklenila julija na Škotskem.