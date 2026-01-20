Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
20. 1. 2026,
18.37

Osveženo pred

30 minut

Torek, 20. 1. 2026, 18.37

30 minut

Evropska komisija predlaga dodatne sankcije proti Iranu

Avtorji:
Sa. B., STA

Ursula von der Leyen | "Danes predlagamo prepoved dodatnega izvoza ključnih tehnologij za drone in rakete," je na omrežju X sporočila predsednica Evropske komisije. | Foto Reuters

"Danes predlagamo prepoved dodatnega izvoza ključnih tehnologij za drone in rakete," je na omrežju X sporočila predsednica Evropske komisije.

Foto: Reuters

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes sporočila, da Bruselj predlaga nove sankcije EU proti Iranu, s katerimi bi prepovedali izvoz tehnologij, povezanih z izdelavo brezpilotnih letalnikov in raket. Komisija ob tem pripravlja tudi dodatne ukrepe proti Iranu zaradi zatiranja protestov.

"Evropska unija je že uvedla daljnosežne sankcije proti Iranu zaradi kršitev človekovih pravic, širjenja jedrskega orožja in podpore ruski vojni proti Ukrajini. Danes predlagamo prepoved dodatnega izvoza ključnih tehnologij za drone in rakete," je na omrežju X sporočila predsednica Evropske komisije.

Von der Leyen je sporočila tudi, da skupaj z visoko zunanjepolitično predstavnico EU Kajo Kallas pripravljata še dodatne sankcije proti Iranu, ki bodo odgovor na "nadaljevanje brutalnega zatiranja protestnikov", ki ga izvaja iranski režim. "Evropa izraža solidarnost s pogumnimi ženskami in moškimi v Iranu, ki tvegajo svoja življenja, da bi zahtevali svobodo zase in za prihodnje generacije," je dodala.

V protestih umrlo več tisoč ljudi

Napoved sankcij sledi protestom v Iranu, ki so konec decembra lani izbruhnili zaradi gospodarske krize in nato prerasli v splošne demonstracije proti versko-avtokratskim oblastem. Oblasti so odgovornost za stopnjevanje razmer pripisale ZDA in Izraelu ter nasilno zatrle demonstracije. V spopadih med protestniki in varnostnimi silami je umrlo več tisoč ljudi.

O razmerah v Iranu danes v okviru plenarnega zasedanja v Strasbourgu razpravlja tudi Evropski parlament, Svet Združenih narodov za človekove pravice pa je za petek sklical izredno zasedanje o poslabšanju razmer na področju človekovih pravic v tej državi.

Evropska unija je sicer do zdaj že uvedla številne sankcije proti podjetjem, posameznikom, organizacijam in predstavnikom oblasti v Iranu, tako v povezavi z razvojem iranskega jedrskega programa kot kršenjem človekovih pravic, pa tudi zaradi sodelovanja z Rusijo in podpore njeni agresiji v Ukrajini.

