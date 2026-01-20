Poljska po državi razpošilja priročnike za primer vojne: Če slišite eksplozijo ...

Priročniki, razdeljeni 17 milijonom gospodinjstvom po vsej Poljski, vsebujejo navodila, kako ravnati ob naravnih nesrečah, in praktične nasvete, kako se zaščititi v primeru izrednih razmer ali vojne. "Vsak Poljak ima dolžnost braniti domovino, domovina pa ima dolžnost zagotoviti infrastrukturo za zaščito vsakega Poljaka," je na predstavitvi priročnika dejal notranji minister Marcin Kierwinski .

Brošure, poslane 17 milijonom gospodinjstvom, vsebujejo navodila, kako ukrepati in se zaščititi pred zračnimi napadi, kemičnimi ali jedrskimi grožnjami.

Poljske oblasti priročnike pošiljajo v času, ko mednarodne sile ne najdejo načina, kako končati vojno v Ukrajini, sosedi Poljske, na ozemlju katere so se že večkrat zgodili incidenti, ki so kršili mejno območje.

Poland's government is currently posting 17 million copies of a 'Safety Guide' to every household in the country, explaining how to prepare for times of conflict and crisishttps://t.co/Q5c4dFZIvA — RTÉ News (@rtenews) January 18, 2026

Priročnike so začeli razdeljevati decembra

Priročniki, ki jih oblasti razdeljujejo od konca decembra, so bili do zdaj razdeljeni v upravnem okrožju Varmija - Mazurija, ki meji na Rusijo, v Podlaski, ki meji na Belorusijo, in Lublinu, ki meji tako na Belorusijo kot Ukrajino. Prav tam je varnostna grožnja največja.

Strah pred vojno z Rusijo je med Poljaki očiten, zato se tako kot baltske in skandinavske države pripravljajo na najhujše.

52-stranski varnostni priročnik ponuja nasvete, kaj storiti v primeru naravnih nesreč in izpadov električne energije, pa tudi praktične nasvete za zaščito v primeru izrednih razmer ali vojne. Podrobno je opisano, kaj mora vsebovati evakuacijski nahrbtnik in kako se v trenutku neposredne nevarnosti zateči za nosilne zidove.

"Če zunaj slišite eksplozijo, se spustite na tla, idealno v jarek ali vdolbino, in si zaščitite glavo," svetujejo v primeru zračnega napada ali jedrske grožnje. "Zaprite okna, prezračevalne odprtine ter pokrove peči in kaminov ter izklopite klimatsko napravo," še svetujejo.

Minister: Domovina mora poskrbeti za zaščito vsakega Poljaka

"Vsak Poljak ima dolžnost braniti domovino, domovina pa ima dolžnost zagotoviti infrastrukturo za zaščito vsakega Poljaka," je na predstavitvi priročnika dejal notranji minister Marcin Kierwinski.