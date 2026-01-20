Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M., STA

Torek,
20. 1. 2026,
8.27

Trump pri carinah na muho vzel Francijo. Vzrok: nenaklonjenost sodelovanju v Odboru za mir.

"Uvedel bom 200-odstotne carine na njegova vina in šampanjce. In on se bo pridružil, a se mu ni treba," je dejal Trump, pri čemer je namignil na francoskega predsednika Emmanuela Macrona, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek zagrozil z uvedbo 200-odstotnih carin na francoska vina in šampanjce, ker namerava Pariz zavrniti njegovo povabilo, da se pridruži Odboru za mir. Vir blizu francoskega predsednika je namreč pred tem sporočil, da Pariz "ne namerava odgovoriti pozitivno" na povabilo v odbor.

Vabilo za sodelovanje v novoustanovljenem Odboru za mir je prejelo več svetovnih voditeljev, med drugim tudi slovenski premier Robert Golob. Mnogi odločitve o pridružitvi odboru še niso sprejeli, vir blizu francoskega predsednika pa je v ponedeljek za AFP sporočil, da Pariz "ne namerava odgovoriti pozitivno" na povabilo v Odbor za mir.

Kot je pojasnil vir, ustanovna listina odbora ni omejena zgolj na upravljanje Gaze. "To sproža pomembna vprašanja, zlasti glede spoštovanja načel in strukture Združenih narodov, ki se jih v nobenem primeru ne sme postaviti pod vprašaj," je dodal.

Milijarda za članstvo

Odbor za mir, katerega vzpostavitev je predvidena v Trumpovem mirovnem načrtu za Gazo, ne bo namenjen samo nadzoru razvoja in obnove povojne palestinske enklave, temveč tudi reševanju kriz po svetu, je razvidno iz osnutka ustanovne listine. Člani odbora pa bodo morali plačati milijardo dolarjev, če bodo hoteli v njem ostati trajno.

Maroški kralj Mohamed VI. je v ponedeljek sprejel povabilo v odbor. Tudi kanadski premier Mark Carney je nakazal, da bi povabilo lahko sprejel, medtem ko je vir iz kanadske vlade sporočil, da Kanada ne bo plačala za članstvo v odboru.

