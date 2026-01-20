Tretji dan teniškega OP Avstralije se je predstavila tudi Kaja Juvan. Slovenka ni imela sreče z žrebom, saj se je v prvem krogu turnirja namerila na Eleno Ribakino, trenutno eno boljših igralk na turneji. Kazahstanka, ki v Melbournu nastopa kot peta nosilka, je upravičila vlogo favoritinje in po 72 minutah zmagala s 6:4 in 6:3.

Kazahstanka že ve, kako je zmagati na turnirju za grand slam, potem ko je leta 2022 zmagala na Wimbledonu, leto pozneje pa se je na OP Avstralije prebila vse do finala. Prav tistega leta je Kaja Juvan na OP Avstralije v drugem krogu igrala proti Ribakini. Letos sta se v Melbournu pomerili še enkrat, Ribakina pa je bila tokrat boljša s 6:4 in 6:3.

Elena Ribakina je predstavljala previsoko oviro za Kajo Juvan. Foto: Reuters

''To ni bil enostaven dvoboj. V prvem nizu nisem najboljše vračala žogic po servisu tekmice, sem pa lahko bila veliko bolj zadovoljna s svojim začetnim udarcem. Danes mi je dobro služil. Kaja je dobra igralka. Upam, da bova v prihodnosti odigrali še veliko dvobojev,'' je po zmagi na igrišču Margaret Court Arena dejala Ribakina. V naslednjem krogu jo čaka Francozinja ruskih korenin Varvara Gracheva.

Kazahstanka je leta 2022 že osvojila grand slam turnir. V Melbournu je premagala Kajo Juvan že dvakrat. Foto: Reuters

Slovenija na letošnjem uvodnem turnirju za grand slam nima več svoje predstavnice. V ponedeljek je Veronika Erjavec v uvodnem krogu klonila proti Poljakinji Magdaleni Frech z 1:6 in 1:6.

V kvalifikacijah je od Slovenk v Melbournu igrala tudi Tamara Zidanšek, vendar je po uvodnih dveh zmagah obstala na zadnji oviri.

Branilka naslova začela preveč zadržano

Američanka Madison Keys, lanska presenetljiva zmagovalka OP Avstralije, je na osrednjem igrišču igrala premagala Ukrajinko Oleksandro Olijnikovo, trenutno 92. igralko sveta, s 7:6 in 6:1.

Tridesetletna Američanka je priznala, da je bila v začetku svojega uvodnega dvoboja zelo nemirna in zadržana. Uvodne štiri igre na osrednjem igrišču Rod Laver je izgubila, nato pa se je le zbrala in našla način, da stre odpor pet let mlajše tekmice iz Kijeva, sicer 92. igralke na jakostni lestvici WTA.

Branilka naslova Američanka Madison Keys se bo v naslednjem krogu pomerila z rojakinjo Ashlyn Krueger. Foto: Reuters

Keys je pred letom dni v velikem finalu slovitega turnirja v deželi tam spodaj ugnala vodilno Belorusinjo Arino Sabalenko ter osvojila svoj prvi naslov na turnirjih za grand slam. V nadaljevanju lanske sezone nato ni več osvojila nobenega turnirja, letošnjo sezono pa je slabo odprla, saj je izpadla po četrtfinalnih obračunih v Brisbanu in Adelaideu.

"Na začetku sem igrala preveč zadržano in nisem imela nobene samozavesti. V nadaljevanju sem le našla boljše občutke na igrišču in se prebila v naslednji krog, kar je v tem trenutku tudi najbolj pomembno," je po uvodni zmagi med drugim dejala branilka naslova, ki se bo v naslednjem krogu pomerila z rojakinjo Ashlyn Krueger. Ta je bila na svojem prvem dvoboju boljša od Čehinje Sare Bejlek s 6:3 in 6:3.

Danes sta se poslovili še dve nosilki. Od Kanadčanke Leylah Fernandez, sicer 22. nosilke, je bila boljša Indonezijka Janice Tjen s 6:2 in 7:6 (1), Avstralko Mayo Joint, 30. nosilko, pa je presenetila Čehinja Tereza Valentova in slavila s 6:4 in 6:4.

OP Avstralije (WTA), 3. dan:



Jelena Ribakina (Kaz/5) - Kaja Juvan (Slo) 6:4, 6:3;

Ashlyn Krueger (ZDA) - Sara Bejlek (Češ) 6:3, 6:3;

Katerina Siniakova (Češ) - Panna Udvardy (Mad) 6:1, 6:2;

Taylah Preston (Avs) - Shuai Zhang (Kit) 6:3, 2:6, 6:3;

Tereza Valentova (Češ) - Maya Joint (Avs/30) 6:4, 6:4;

Varvara Gracheva (Fra) - Viktorija Golubic (Švi) 6:1, 2:6, 6:1;

Janice Tjen (Idn) - Leylah Fernandez (Kan/22) 6:2, 7:6 (1);

Madison Keys (ZDA/9) - Oleksandra Olijnjkova (Ukr) 7:6 (6), 6:1;

Julia Grabher (Avt) - Elisabetta Cocciaretto (Ita) 7:5, 2:6, 6:4;

Xinyu Wang (Kit) - Anhelina Kalinina (Ukr) 6:3, 6:3;

Karolina Pliškova (Češ) - Sloane Stephens (ZDA) 7:6 (7), 6:2;

Linda Fruhvirtova (Češ) - Sun (NZl) 6:3, 7:5.

