B. B.

Ponedeljek,
19. 1. 2026,
21.00

Carlos Alcaraz OP Avstralije Novak Đoković

Ponedeljek, 19. 1. 2026, 21.00

17 minut

Đoković po suvereni zmagi

Novak Đoković je poslal jasno sporočilo

Novak Đoković | Zadnji dvoboj ima še posebno vrednost. | Foto Guliverimage

Zadnji dvoboj ima še posebno vrednost.

Foto: Guliverimage

Novak Đoković je letošnji OP Avstralije začel na najboljši možen način, potem ko se je gladko sprehodil skozi prvi krog. Srb je bil na igrišču videti kot v najboljših časih in s tem poslal jasno sporočilo svojim naslednjim nasprotnikom.

Ta dvoboj ima tudi zgodovinsko vrednost. Đoković je namreč v ponedeljek odigral 453. dvoboj na turnirjih za grand slam. In prav na današnjem dvoboju je dosegel najvišji odstotek prvega servisa v celotni svoji karieri na turnirjih velike četverice. Na družbenem omrežju X je zapisal, da je prikazal eno najboljših servisnih predstav v karieri, saj je osvojil kar 91,2 odstotka točk na svoj začetni udarec, največ do zdaj na turnirjih velike četverice.

Očitno so se nekatere stvari obrestovale

Novak Đoković je ob tej zmagi dosegel še en pomemben mejnik. V deželi "tam spodaj" je dosegel svojo stoto zmago na OP Avstralije. Ob tem je Beograjčan ostal skoraj brez besed.

"Kaj naj rečem. Preprosto je res lepo, če imaš v življenju takšne stotice. Trudim se igrati na najvišji ravni. Da lahko igram na takšen način, moram imeti navdih. Lahko sem vesel, ker je v moji karieri sodelovalo veliko ljudi. Trudil sem se, da ne bi pregorel prehitro. In očitno se je to obrestovalo. In zato moja kariera traja tako dolgo," je povedal 10-kratni zmagovalec turnirja v Melbournu.

"Nimam časa razmišljati o morebitnem slovesu, še posebej zato ne, ker še vedno igram na visoki ravni." | Foto: Guliverimage

Nima časa razmišljati o slovesu

Po zmagi so mu na igrišču pokazali nekatere posnetke iz preteklosti. Tudi prvi dvoboj iz leta 2005 in še nekaj drugih. A Nole skuša ostati v sedanjosti in se osredotočiti na svoje dvoboje. Predvsem razmišlja o letih, ki prihajajo.

"Nekako se bliža konec. Nimam časa razmišljati o morebitnem slovesu, še posebej zato ne, ker še vedno igram na visoki ravni. Ni časa za druge misli, preprosto se pripravljaš le na naslednje dvoboje. Ne smeš si dovoliti razmišljati o koncu, da to ne vpliva nate."

"Morava se pogovoriti o pravicah do tega servisa." | Foto: Reuters

V zadnjih dneh so številni teniški navdušenci ob posnetku novega servisa Carlosa Alcaraza na družbenih omrežjih kar debelo pogledali. Veliko jih meni, da je do neke mere posnemal 24-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam. O tem so na novinarski konferenci vprašali tudi Alcaraza. In Španec se je znal tudi nekoliko pošaliti na ta račun.

"Si želel povedati, da je zelo podoben Đokovićevemu servisu. Vem, da si želel to povedati. Nisem razmišljal o tem, da bi servisiral kot Đoković, a na koncu tudi sam vidim določene podobnosti," je bil odkrit Alcaraz.

In kaj je o tem povedal Đoković? "Ko sem to videl, sem mu poslal sporočilo. Morava se pogovoriti o pravicah do tega servisa. Pogovoriti se morava tudi o 'winnerjih'. Vsak zadeti as pričakujem, da bo posvečen meni. Bomo videli, ali se bo držal dogovora," je v smehu povedal Đoković.

Carlos Alcaraz OP Avstralije Novak Đoković
