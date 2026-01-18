Vse oči bodo uprte v Novaka Đokovića

V ponedeljek je na OP Avstralije na sporedu drugi dan, ko se bodo v moški konkurenci nadaljevali dvoboji prvega kroga. Še največ zanimanja bo za Novaka Đokovića, ki se v deželi tam spodaj zelo dobro počuti.

Srbski zvezdnik Novak Đoković, desetkratni zmagovalec OP Avstralije, bo svoj letošnji turnir začel v večernem terminu na Rod Laver Areni, kjer se bo pomeril s Špancem Pedrom Martinezom, trenutno 71. igralcem sveta. Đoković je v Melbourne prišel brez odigranega dvoboja, potem ko je odpovedal turnir v Adelaidi. Beograjčan, ki ima v svoji vitrini 24 zmag za grand slam, na turnirjih velike četverice ni slavil že od leta 2023, ko je zmagal na OP ZDA.

Na osrednjem igrišču pa bo igral tudi domačin Alex de Minaur. Avstralec se bo v prvem krogu pomeril z Američanom Mackenziejem McDonaldom, ki se je na glavni turnir uvrstil kot srečni poraženec iz kvalifikacij. De Minaur bo zagotovo igral na krilih domačih navijačev in se poskušal pokazati v najboljši mogoči luči.

Zanimivi dvoboji:

Mackenzie McDonald (USA) – Alex de Minaur (AUS, 6)

Pedro Martinez (ESP) – Novak Đoković (SRB, 4)

Daniil Medvedev (RUS, 11) – Jesper de Jong (NED)

Mattia Bellucci (ITA) – Casper Ruud (NOR, 12)

