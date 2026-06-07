Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je zmagovalec turnirja WTT Contender v Skopju. Drugi nosilec in 15. igralec sveta je v finalu ugnal šestega nosilca, Američana Kanaka Jhaja s 3:1 (-3, 14, 12, -8, 8). Za Hrastničana je to po Novi Gorici leta 2022 in Limi 2024 tretji osvojeni turnir serije WTT.

Slovenskega asa so do zmage pripeljali jekleni živci. Praktično skozi celotni turnir se je po slabem prvem nizu in zaostanku reševal z mirno igro v končnicah. Finale ni bil izjema.

V prvem nizu ni našel svoje igre, osvojil je le tri točke, na robu poraza je bil tudi v drugem. Zaostajal je 8:10 in v podaljšku reševal še eno zaključno točko in to uspešno, niz je dobil s 16:14.

Tretjega je začel z zaostankom 1:5, a je zaostanek hitro izničil. V zaključku je spet ubranil zaključno žogo Američana, niz pa se je končal z njegovo zmago 14:12.

Mnogi so bili prepričani, da se bo Jha po dveh tako izgubljenih nizih predal, vendar so se zmotili. Četrti niz je spet dobil, tako da je o zmagovalcu odločal zadnji. Jorgić ga je začel z vodstvom 4:2, toda hitro predal pobudo tekmecu. Ta je še vodil z 8:7, a do konca tekme ni več osvojil točke.

Foto: worldtablennis.com

"Vsekakor je bil to zelo zahteven obračun, od začetka do konca. Mislim, da je nasprotnik na začetku dominiral, nato pa mi je uspelo narediti preobrat, od zaostanka 0:1 sem prišel do vodstva 3:1. Na koncu je šlo za zelo pametno taktično igro, a gre za izjemno zahtevnega igralca, proti kateremu moraš biti stoodstotno osredotočen od prve do zadnje točke. Ne smeš mu podariti ničesar. To je moj drugi naslov in res sem vesel ter ponosen. Takšno zmago sem potreboval za samozavest in komaj čakam nadaljevanje sezone na naslednjih turnirjih. Čakajo me Zagreb, Ljubljana in Smash, kjer branim veliko točk. S takšno igro lahko presenetim tudi samega sebe in verjamem, da lahko premagam vsakega igralca," je v izjavi za Namiznoteniško zvezo dejal Jorgić.

S Kožulom priznala premoč prvima nosilcema

Jorgiću pa v Skopju ni uspelo osvojiti dvojne krone. Skupaj z Denijem Kožulom, ki je med posamezniki v prvem krogu po hudem boju izgubil prav proti Jhaju, sta se uvrstila v finale, toda v njem morala priznati premoč prvima nosilcema, Južnokorejcema Oh Jungsungu in Lim Yonghoonu.

Jorgić je z Denijem Kožulom nastopil tudi v finalu dvojic, v katerem je bila boljša južnokorejska naveza. Foto: worldtablennis.com

Čeprav je bil izid 3:0, sta se Slovenca favoriziranima tekmica odlično upirala. V prvem nizu sta imela celo zaključno žogo, a izgubila z 10:12, tudi drugi niz je bil izenačen vse do konca, njegov izid je bil 9:11, v tretjem pa sta Slovenca vendarle nekoliko popustila, osvojila sta pet točk.

"Škoda prvih dveh nizov, ko bi lahko bilo 2:0 za naju, ampak takšen je šport. Lim je zelo zanesljiv in neugoden. V celotnem dvoboju je naredil le dve ali tri napake, spet pa so odločale malenkosti. Kot rečeno, grenak priokus ostaja, ker če bi dobila le enega od prvih dveh nizov, bi se tekma lahko odvijala drugače. Kljub vsemu sva lahko ponosna na najino igro in greva lahko samozavestno tudi v dvojicah po odmevnejše rezultate," je po porazu v dvojicah dejal 29-letni Kožul, ki se je tudi v posamični konkurenci na glavni turnir prebil skozi kvalifikacije. V prvem krogu ga je nato s 3:2 zaustavil Jha.

Dobre igre Slovencev so dober obet pred domačim turnirjem v Ljubljani, ki se bo začel 16. junija. Ta je še višje kategorije kot v Skopju in v Zagrebu naslednji teden.