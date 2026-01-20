Sinner začenja operacijo Avstralija, smola Belgijca proti Musettiju

Tretji dan OP Avstralije bo na osrednje igrišče Melbourne Parka stopil Jannik Sinner, branilec naslova tega turnirja. Italijan tudi letos velja za enega izmed favoritov. Njegov rojak Lorenzo Musetti, peti nosilec na letošnjem turnirju v Melbournu, se je moral namučiti za zmago nad Belgijcem Raphaelom Collignonom. Ta je predal dvoboj v četrtem nizu. Uvodno oviro je preskočil tudi Američan Ben Shelton.

Jannik Sinner se je pred prvim letošnjim turnirjem za grand slam odločil izpustiti vse pripravljalne turnirje. In zanimivo bo videti, kaj mu bo ta taktika na koncu prinesla. V prvem krogu bo igral proti Francozu Hugu Gastonu. Igralca sta do zdaj odigrala dva medsebojna dvoboja in obakrat je bil boljši Sinner.

Raphael Collignon je zaradi poškodbe predal dvoboj Lorenzu Musetti pri zaostanku z 1:2 v nizih. Foto: Reuters

Američan Ben Shelton je ugnal Francoza Uga Humberta.

Zanimivi dvoboji:

Ben Shelton (ZDA/8) – Ugo Humbert (Fra) 6:3, 7:6 (2), 7:6 (5)

Lorenzo Musetti (Ita/5) – Raphael Collignon (Bel) 4:6, 7:6 (3), 7:5, 3:2 - predaja

Karen Khachanov (Rus/15) – Alex Michelsen (ZDA) 4:6, 6:4, 6:3, 5:7, 6:3



Jannik Sinner (Ita/2) - Hugo Gaston (Fra)

Stefanos Tsitsipas (Grč/31) - Shintaro Mochizuki (Jap)

Taylor Fritz (ZDA/9) - Valentin Royer (Fra)

