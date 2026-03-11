Oven

To bo obdobje kritičnih odločitev in prehoda na novo stopnjo. Zgodila se bo velika sprememba v vašem življenju – končanje dolgoročnega razmerja ali pričetek novega. Pravzaprav ne bo nič nenavadnega, ko se bodo zgodile pomembne spremembe. Nikar ne pustite, da bi vas to potrlo.

Bik

Dan bo nekoliko melanholičen. Opraviti boste morali neko obveznost, ki jo imate že dlje na grbi. Ne odlašajte več, saj meseci letijo, zato se je čim prej lotite. Proti večeru si boste lahko privoščili malce zabave in druženja s prijatelji. Pokazali boste, kako zelo ste jih pogrešali v zadnjem obdobju. Prav je, da si vzamete, kar potrebujete.

Dvojčka

Vaše razpoloženje bo danes pozitivno, nadvse si boste želeli družbe, vendar nihče od prijateljev ne bo imel časa za vas, kar vas bo pahnilo v slabo voljo. Ne obremenjujte se s tem. Vzemite to kot čas zase, zato ga dobro izkoristite. Pojdite na sprehod ali si pripravite kopel, sprostite se in si povrnite moči.

Rak

Izvedeli boste novico, ki vas bo presenetila, saj bo spremenila vaš življenjski slog. Potrebovali boste kar nekaj časa, da se boste nanjo navadili, vendar bo to pozitivna sprememba. V svoji družbi se boste zapletli v prepir z osebo, ki vam veliko pomeni. Morda bo to razlog za konec vajinega prijateljstva.

Lev

Na poti se bodo pojavljale nepričakovane ovire, kar vas bo nekoliko vrglo iz tira in vaše potrpljenje bo zato na preizkušnji. V dvomih boste. Spraševali se boste o načrtih, ki ste jih skovali pred kratkim. Počakajte na ugodnejše trenutke. Odložite načrte za teden ali dva in se jim pozneje posvetite.

Devica

Čakajo vas finančne težave, saj niste bili pozorni na svoje izdatke v preteklem mesecu. Neodgovorno ravnanje se bo poznalo v prihodnosti, zato naredite finančni načrt. Dobro premislite o svojih prihodkih in izdatkih. Situacija ni videti preveč optimistična, vendar jo boste izboljšali.

Tehtnica

Vaša želja po ljubezni in pripadnosti, po lepoti in užitku bo močna in lahko boste delovali na podlagi občutkov in kreativnih impulzov. Vse bo bolj preprosto. Preprosto boste lahko govorili o vaših osebnih potrebah in željah, a to le samo, če se boste potrudili. S partnerjem bosta v tem primeru bolj povezana.

Škorpijon

Vaše razpoloženje bo danes dobro, čeprav boste morali biti previdni, da ne boste preveč očitno veseli pred drugimi. Če se ljudje ne bodo počutili dobro, jih ne silite v nič. Pomemben občutek za doložnost morate ubogati za vsako ceno. Dajte svoji pustolovski naravi nekaj praktične realnosti, uporabite jo bolj učinkovito.

Strelec

Ni dobra ideja, da govorite in opravljate za hrbtom. Če imate težave z nekom, bi bilo najbolje, da bi se s to osebo direktno pogovorili. Vzdrževanje zaupanja bo sedaj zelo pomembno. Tak odnos vam bo odprl veliko vrat. Verjemite v to, da bolj ko imate ljudi radi, več ljubezni vam bodo vrnili.

Kozorog

Spravite nekaj svojih fantastičnih idej v uporabo. Eno je biti genij z veliko mojstrskih del, ki se vam porajajo v glavi, drugo pa je, da dejansko spravite stvari v gibanje. Polni boste besed, a danes bo pomembno, da stopite v akcijo. Omejitve izginjajo, zato naredite, kar boste lahko. Z idejami na dan, preden bo prepozno.

Vodnar

Samski boste danes želeli narediti vtis na neko osebo, vendar pa ne boste oddajali prave energije, saj ne boste kazali pravega obraza. Bodite drugič raje preprosto to, kar ste. Vezani pa naredite nekaj za več romantike in strasti v vajinem odnosu. Tega vama je do danes namreč še kako primanjkovalo.

Ribi

Dan bo ravno idealen, da pričnete delati na tem, da boste opaženi. Nekdo vas bo že opazoval in vam namenil pozornost, a vi tega kar ne boste opazili. O vas se širijo samo dobre besede. Izkoristite dober ugled, nikar se ne obotavljajte in naredite korak naprej k ljubezni.