STA

Torek,
3. 3. 2026,
Torek, 3. 3. 2026

Kaja Juvan zaradi bolezni odpovedala nastop v kvalifikacijah Indian Wellsa

STA

Kaja Juvan je zaradi bolezni odpovedala nastop v kvalifikacijah Indian Wellsa.

Kaja Juvan je zaradi bolezni odpovedala nastop v kvalifikacijah Indian Wellsa.

Foto: Reuters

Najvišje uvrščena slovenska teniška igralka Kaja Juvan je zaradi bolezni odpovedala nastop v kvalifikacijah za uvrstitev v glavni del turnirja WTA serije 1000 v Indian Wellsu v ZDA. Ljubljančanka je nastop odpovedala pred dvobojem prvega kroga kvalifikacij z Američanko Akasho Urhobo (315. WTA).

Juvan, ki je z 92. mestom najvišje uvrščena Slovenka na svetovni jakostni teniški lestvici, se je prejšnji teden na turnirju WTA 250 v Austinu z nagradnim skladom 240.357 evrov prebila v drugi krog, v katerem jo je nato zaustavila kasnejša zmagovalka Američanka Peyton Stearns.

Njen cilj je bil, da bi se skušala prebiti na močan turnir WTA 1000 v Indian Wellsu. A je njene sanje preprečila bolezen. V ZDA je staknila trebušno virozo. "Ko bom bolje, se bom posvetila mojim naslednjim nastopom v naslednjih tednih. Upam, da se kmalu vidimo na igrišču," je zapisala 25-letnica.

